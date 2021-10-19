新創國家隊成軍！蔡總統現身力挺九企業

「新創國家隊」正式成軍！總統蔡英文今（19）日出席「2021 NEXT BIG Award Ceremony」活動時指出，今日入選的九家企業就是台灣第一批「新創國家隊」，也是台灣下一個世代的創業典範，九家企業關注的領域，包括AI、綠能、電商、旅遊、區塊鏈等，顯示出台灣新創已經有很多元的發展，政府也將努力打造台灣成為「新創之島」。

蔡總統指出，台灣的創新實力，近幾年來非常受到國際的矚目和肯定。台灣已經連續兩年入選全球四大「超級創新國」。今年最新的洛桑管理學院評比中，台灣的數位競爭力位居全球第八，也是台灣首度進入全球前十名。在「全國平均總研發人力」項目，台灣則獲得全球第一。

蔡總統表示，政府也將積極改善投資環境，修正相關法規，並且開放市場，形成「新創走廊」，讓企業和人才能有更好的發揮空間。這樣的環境吸引很多成功創業家從海外回到台灣，包括YouTube創辦人陳士駿也從矽谷回到台灣，進駐台灣科技新創基地（TTA），協助國內新創鏈結更多國際資源，也讓國內新創激盪出很多不一樣的火花。

隨著AI、5G及AIoT的快速發展，蔡總統表示，政府已經在今年啟動「亞洲‧矽谷2.0」計畫，同時也整合各部會資源，包括國發基金從2017年推出「創業天使投資方案」以來，截至今年10月15日，總共通過155家企業，總金額為22.5億元。此外，政府推出的600億元青創貸款，則宣布再加碼250億元。另外，金管會也開設了新創雙板，這些資源都為創業家提供多元資金來源管道，也能加速推動新創事業的發展。

國發會主委龔明鑫表示，過去台灣被譽為很重要的創新國家，「世界經濟論壇（WEF）」更評比台灣是全世界最重要的四大創新國，歐洲有二家、美洲有一家，亞洲就只有台灣。

此外，龔明鑫也提到，台灣有「護國神山」台積電（2330），硬體非常強，但也有很多人關心台灣下一世代的企業，當然也有一些質疑和憂慮，但從這次遴選出來的新創國家隊趨勢，看得出在產業發展上有非常多元且堅強的實力，也沒有純粹硬體的部分，還有三家平台業者，顯見台灣年輕人在平台的發展上相當亮眼。

國發會指出，此次經由新創社群及業界領袖共同推薦九家指標型新創成為NEXT BIG典範代表，獲選九家企業包括：CoolBitX、Gogoro、Greenvines、iKala、KDAN MOBILE、KKday、Pinkoi、17LIVE、91APP。