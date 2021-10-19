快訊

直播／今10時AZ二劑預約、下午換莫德納 指揮中心14時說明

這組身分證末碼連兩周抽中！ 國旅、動滋都到手價值1500元

新創國家隊成軍！蔡總統現身力挺九企業

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

「新創國家隊」正式成軍！總統蔡英文今（19）日出席「2021 NEXT BIG Award Ceremony」活動時指出，今日入選的九家企業就是台灣第一批「新創國家隊」，也是台灣下一個世代的創業典範，九家企業關注的領域，包括AI、綠能、電商、旅遊、區塊鏈等，顯示出台灣新創已經有很多元的發展，政府也將努力打造台灣成為「新創之島」。

蔡總統指出，台灣的創新實力，近幾年來非常受到國際的矚目和肯定。台灣已經連續兩年入選全球四大「超級創新國」。今年最新的洛桑管理學院評比中，台灣的數位競爭力位居全球第八，也是台灣首度進入全球前十名。在「全國平均總研發人力」項目，台灣則獲得全球第一。

蔡總統表示，政府也將積極改善投資環境，修正相關法規，並且開放市場，形成「新創走廊」，讓企業和人才能有更好的發揮空間。這樣的環境吸引很多成功創業家從海外回到台灣，包括YouTube創辦人陳士駿也從矽谷回到台灣，進駐台灣科技新創基地（TTA），協助國內新創鏈結更多國際資源，也讓國內新創激盪出很多不一樣的火花。

隨著AI、5G及AIoT的快速發展，蔡總統表示，政府已經在今年啟動「亞洲‧矽谷2.0」計畫，同時也整合各部會資源，包括國發基金從2017年推出「創業天使投資方案」以來，截至今年10月15日，總共通過155家企業，總金額為22.5億元。此外，政府推出的600億元青創貸款，則宣布再加碼250億元。另外，金管會也開設了新創雙板，這些資源都為創業家提供多元資金來源管道，也能加速推動新創事業的發展。

國發會主委龔明鑫表示，過去台灣被譽為很重要的創新國家，「世界經濟論壇（WEF）」更評比台灣是全世界最重要的四大創新國，歐洲有二家、美洲有一家，亞洲就只有台灣。

此外，龔明鑫也提到，台灣有「護國神山」台積電（2330），硬體非常強，但也有很多人關心台灣下一世代的企業，當然也有一些質疑和憂慮，但從這次遴選出來的新創國家隊趨勢，看得出在產業發展上有非常多元且堅強的實力，也沒有純粹硬體的部分，還有三家平台業者，顯見台灣年輕人在平台的發展上相當亮眼。

國發會指出，此次經由新創社群及業界領袖共同推薦九家指標型新創成為NEXT BIG典範代表，獲選九家企業包括：CoolBitX、Gogoro、Greenvines、iKala、KDAN MOBILE、KKday、Pinkoi、17LIVE、91APP。

創業 天使投資 國發會

延伸閱讀

日駐台副代表對台加入CPTPP潑冷水？ 龔明鑫：他是好意

我加入CPTPP 日給軟釘子

影／台灣加入CPTPP 福島核食與中國因素要先克服

台灣參與CPTPP機率很高？日本駐台副代表：過於樂觀

相關新聞

新台幣午盤升6.5分 暫收27.95元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收27.95元，升6.5分，成交金額7.28億美元

新台幣盤中再見27字頭 一度觸及27.956元升5.9分

新台幣今（19）日以28元兌1美元開盤，升值1.5分；台股早盤以16,791.12點開出，新台幣一度觸及27.956元兌...

新台幣開盤升1.5分 為28元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以28元開盤，升1.5分

金聯平價屋申購 延至12月

每年備受期待的台灣金聯平價屋專案，由於疫情干擾，今年將延後至12月初舉行，也讓籌備的時間再拉長，不過由於疫情的變化無法預...

合庫銀攻高端財管 動起來

公股行庫強攻高端財管商機，兆豐銀行、第一銀行目前皆已開辦，合庫銀行則預計第4季成立私人銀行部，屆時將開拓高端財管業務，服...

電廠發REITs 金管會評估

立委郭國文昨（18）日在立院財委會質詢時表示，包括中租、陽光伏特家、太陽人全民電廠等坊間不少公司推出綠能電廠投資，各種方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。