元大金推創新產品方案 助投資人理財規劃

科技發展與日俱進，加速金融業科技轉型的腳步，元大金控（2885）旗下子公司積極強化數位金融服務，並推出符合永續精神的創新金融產品，在2021年公布的財訊金融獎與台灣永續能源研究基金會首屆台灣永續行動獎中，獲得學者、專家青睞。

數位金融服務的發展拉近大眾與金融領域的距離，元大證券精心打造策略交易平台，提供投資人多方、空方及中長期套裝策略，即便沒有任何策略交易經驗的投資人，也可以輕易地選擇自己喜歡的策略投資，一般投資人也可以輕易進入策略交易的領域，大大降低策略交易的進入門檻。

元大銀行滿足小額投資的強烈需求，以全通路數位投資理財服務推出優質基金百元投資、日日扣服務，成功吸引新戶與年輕世代加入數位投資理財行列。科技結合數位服務加乘，讓元大證券與元大銀行，分別獲頒財訊金融獎「最佳金融科技證券金融獎」與台灣永續行動獎肯定。

金融科技降低投資門檻，創新金融產品方案更能助投資人一臂之力，元大投信推出嶄新配息機制的台股基金，協助投資人退休理財規劃。並率先與晨星合作，公布旗下基金晨星永續投資評級評鑑結果，嘗試結合國際、國內、學術與產業資源，建構ESG與USR(大學社會責任實踐)新典範。元大投信卓越表現，已連年獲得TCSA台灣企業永續獎肯定，今年更獲得台灣永續行動獎「經濟發展」獎項殊榮。