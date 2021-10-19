美國公債殖利率回落 投資級債資金動能轉正

聯準會可能於11月開始減碼寬鬆，且9月美國通膨數據仍高於預期、美債殖利率單周回落，全球債市資金流向分歧。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周包括高收益債與新興市場債資金分別淨流出約4.4億與10億美元，投資級債則是迎來1.71億美元的資金淨流入。

安聯投信表示，美國聯準會9月政策會議紀錄顯示，雖變種病毒持續對經濟帶來不確定性，但委員仍預計從11月中至12月開始縮減購債；此外美國9月核心消費指數CPI上漲0.4%超過預期，年比漲幅來到近年來較高的水準，呼應聯準會偏向鷹派的論調。觀察上周債市表現，在美國10年期公債單周微幅回落的狀況下，全球主要債券包括政府公債、投資級債與高收益債等資產多走揚，其中具股票性質的可轉債表現明顯突出，美林可轉債指數單周上漲1.73%，為債券資產中較佳者。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，隨著市場對通膨的預期持續偏高，美國10年期公債近來持續走高，雖在過去一周內從1.6%的高點有所回落，但近月以來多數時間仍維持在1.5%以上，較過去數月明顯為高。進一步觀察，雖在8、9月因變種病毒等雜音影響下，10年期公債一度修正至1.3左右水平，但未來在經濟復甦、聯準會貨幣政策正常化等因素影響下，美債利率長期恐仍將震盪走高。

謝佳伶指出，根據過往經驗，美國公債殖利率的走升會對各式金融資產帶來不同的影響，對股市來說可能因公債殖利率走升出現震盪，但影響多偏短期，對債市影響則較大；進一步分析，存續期較長的債券資產因距離到期時間較久，在到期前其價格受到公債殖利率上漲而出現波動的時間也越長、影響更大。

在如此前提下，謝佳伶建議 ，對於仍希望從債市獲得穩定金流息收的投資人來說，未來挑選債券時宜首重存續期較短的債券，來抵禦利波動率風險。根據過往經驗，美國短年期高收益債因受惠於短存續期的特性，對利率風險的抵禦表現在相近資產中相對較佳。

謝佳伶指出，從數據來看，計算至今年9月底止，美銀美林短年期美國高收益債券指數在平均每單位存續期中可獲得1.64%的殖利率息收，高於同為信用債美高收指數的0.98%、全高收的1.09%與美國投資級指數的0.26%，顯示在承受一樣存續期風險的前提下，可獲得更佳的收益率，是在未來公債殖利率可能長期看升的期間，值得留意的資產優選之一。