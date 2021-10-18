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出手買花旗消金？ 台新金澄清：以重訊發布為準

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導
花旗銀行。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
花旗銀行。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

金融市場傳出，不光金控雙雄國泰金、富邦金，台新金（2887）也對花旗銀在台消金業務展現高度興趣。但台新金今（18）日晚間發出重大訊息，指出任何有關併購相關訊息，要以台新金控發布的重大訊息為準。

金管會官員今日則是指出，第一時間獲得台新金控說明此事，且相信台新金控在併購保德信人壽以及賣彰銀股票籌資資金時候，曾經對主管機關與市場投資人所做出的承諾。

承諾為何？當時台新金控併購保德信人壽時候，承諾包括：6年內釋出全數彰銀持股，以取得保德信合併案核准，讓台新金可以另創新局。

花旗銀消金出售案在9月下旬，當時傳出交易案可能延到10月，買主以本國金控為最大優勢，而花旗銀也迅速在近期組成工會，希望與雇主透過協商保障，爭取會員最大權權益。

台新金控 併購 花旗

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