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國泰世華銀行ATM大出包 公司回應維護升級出錯

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

國泰世華銀行今（18）ATM與網銀大出包，有不少民眾沒領到錢卻被扣款，疑似系統出包，但致電國泰世華銀行，但客服竟不處理。國泰世華銀晚間正式回覆出爐。

據了解，有民眾今天ATM領錢時被吞了15000元，現場未給鈔票，但帳戶被扣款，總機都被打爆了；也有民眾在郵局用國泰世華卡片領錢，錢都沒出來，也請郵局人員確認是否被吃錢，郵局清點查詢後確定交易失敗，但帳戶卻被扣款，同樣客服也打不進去。

國泰世華銀晚間回覆，本行昨日（10／17）因進行ATM前置處理系統之維護升級，致今日（10／18）中午發生部分ATM提款及轉帳交易未能完成之情形，系統於下午約1時30分即恢復正常運作。

國泰銀行強調，本行並將依標準作業程序清查交易結果，以確保客戶權益，造成客戶不便之處，本行深感抱歉。

國泰世華 華銀 ATM

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