國泰世華銀行ATM大出包 公司回應維護升級出錯
國泰世華銀行今（18）ATM與網銀大出包，有不少民眾沒領到錢卻被扣款，疑似系統出包，但致電國泰世華銀行，但客服竟不處理。國泰世華銀晚間正式回覆出爐。
據了解，有民眾今天ATM領錢時被吞了15000元，現場未給鈔票，但帳戶被扣款，總機都被打爆了；也有民眾在郵局用國泰世華卡片領錢，錢都沒出來，也請郵局人員確認是否被吃錢，郵局清點查詢後確定交易失敗，但帳戶卻被扣款，同樣客服也打不進去。
國泰世華銀晚間回覆，本行昨日（10／17）因進行ATM前置處理系統之維護升級，致今日（10／18）中午發生部分ATM提款及轉帳交易未能完成之情形，系統於下午約1時30分即恢復正常運作。
國泰銀行強調，本行並將依標準作業程序清查交易結果，以確保客戶權益，造成客戶不便之處，本行深感抱歉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言