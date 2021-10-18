大陸台商調度產能 當心稅務風險

中國大陸台商調整當地產線，須小心稅務風險，資誠聯合會計師事務所今（18）日指出，如果大陸各地公司適用的所得稅率不同，調度各地廠區出貨時，即便是境內關聯交易，仍有被補稅風險。

資誠兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，有鑑於大陸能耗雙控的政策影響，越來越多台商企業面臨產線停工的困境，但也不少台商在大陸擁有二個以上據點，可能會積極調配大陸境內關聯公司相關的產線排程、人力支援等，以滿足客戶訂單交期的需求。

徐丞毅表示，以往台商較重視的是跨境關聯交易，對於大陸境內關聯交易，則不認為會有什麼稅務風險，但這是錯誤的理解，依據大陸《特別納稅調查調整及相互協商程序管理辦法》，原則上只有「實際稅負相同」的境內關聯方之間的交易，不作特別納稅調整。

徐丞毅分析，台商受到這波供應鏈調整的影響，境內關聯方的轉單、資金使用或人員調派，也會勢必隨之改變，倘若有一家公司適用企業所得稅優惠，像高新技術企業、西部大開發或各個經濟特區等優惠稅率，另一家則按25%的名目稅率納稅，大陸境內關聯交易就會有一定的風險。

徐丞毅表示，台商常常由總部統一調度大陸關聯企業生產出貨，待年底時，才由境內關聯方逐一按客戶的訂單對象，一次性開票給相應的境內關聯方；然而大陸增值稅大多是按月繳納，企業所得稅則按季度繳納，二者納稅義務發生時點，皆為貨物出貨當天，因此若有前述情況，則未來可能面臨收入調整，或須補更正申報稅款。

徐丞毅提醒，對於擅長進出口賺取外匯的台商而言，境內關聯交易是容易疏忽的環節，建議台商應重新審視境內關聯企業的價值鏈分布情況、適度準備對應轉單契約和適當佐證文件、把握增值稅和企業所得稅納稅義務發生時點、年底匯算清繳時如實申報關聯交易情況，以降低遭到大數據查核的稅務風險。