通膨暴風圈籠罩 陸9月出口優人民幣強勁

交通銀行台北分行今（18）日發出人民幣周評指出，大陸十一黃金周後，中國人民銀行公開市場維持每日人民幣100億元的7天期逆回購操作，利率2.20%，而中期借貸便利（ MLF）到期5,000億續做完全對沖，利率連18個月持平於2.95%，展現人行維穩的態度。

綜合評估10月以來，人行已完全回收長假前淨投放的7,800億跨季流動性資金，整體情勢緊中透穩。鑑於人行貨幣政策護短穩長的態度，預期仍會持續以逆回購操作方式調整市場資金波動，控制流動性合理寬裕，並引導市場利率圍繞在政策指標的質押式回購行情中上下浮動。

上周境內人民幣隔夜DR001（回購利率的一種，指銀行間以利率為質押物的隔夜回購加權平均利率，用來觀察銀行間的市場流動性）報2.06%，1周DR007在2.11%，價差逐步收窄，且皆近同於Shibor月內報價，而Shibor長天部分略微上行，3個月2.42%及1年2.72%，繼續向境內存單價格靠攏。本月為繳稅大月及政府地方債發行高峰，11月又面臨MLF大量到期。短端資金壓力仍大，下行空間有限；長端利率在寬信用的基調下，亦難向上發揮，預估利率曲線短時間可能趨向平坦化。

節後短天期境外人民幣呈現流動性趨緊且資金分配不均的行情，加上香港颱風休市及重陽假日等因素干擾，CNH Hibor隔夜曾飘飆到到4.425%高位，1~2周則固定處於3.24~3.31%間。市場預期美元將進入由收緊到升息的時程，長期美元拆出轉為謹慎觀望，連帶影響USDCNH換匯市場曲線波動，CNH Hibor從1個月到1年期報在3.30~3.36%，境內外利差仍存在64~90bps較寛的空間。

美國9月CPI年增5.4%，連5個月超過5%，除高於市場預期外，更打破08年金融海嘯以來的最大年增紀錄。受原物料短缺及能源價格飆升影響，供應鏈出現瓶頸導致生產成本提高，漲價趨勢向下傳導轉嫁影響，通膨壓力持續難降。市場擔憂通膨上行風險加劇，避險情緒帶動下，美指力守94整數關卡，所有均線向上多頭排列，有望挑戰去年9月高點94.577。

儘管美元吸引力增高，但隨大陸公布9月出口數據超於預期，貿易順差擴大，人民幣表現仍強勢。CFETS公告在岸人民幣（USDCNY）中間價6.4386兌1美元，整周走升93點；收盤價6.4291元，同步收高86點。而離岸人民幣（USDCNH）上周走勢先抑後揚，多次測試布林通道（通常用於股市，箱型操作判斷進出場的指標）下緣阻力，最終收6.4328，周漲0.15%，持續區間震盪的格局。