快訊

城中城大火為何釀46死？ 原來樓層防火門全被拆去賣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通膨暴風圈籠罩 陸9月出口優人民幣強勁

經濟日報 / 記者劉秀珍／即時報導
大陸9月出口優於市場預期，人民幣表現持續強勁，利率維穩。本報系資料照
大陸9月出口優於市場預期，人民幣表現持續強勁，利率維穩。本報系資料照

交通銀行台北分行今（18）日發出人民幣周評指出，大陸十一黃金周後，中國人民銀行公開市場維持每日人民幣100億元的7天期逆回購操作，利率2.20%，而中期借貸便利（ MLF）到期5,000億續做完全對沖，利率連18個月持平於2.95%，展現人行維穩的態度。

綜合評估10月以來，人行已完全回收長假前淨投放的7,800億跨季流動性資金，整體情勢緊中透穩。鑑於人行貨幣政策護短穩長的態度，預期仍會持續以逆回購操作方式調整市場資金波動，控制流動性合理寬裕，並引導市場利率圍繞在政策指標的質押式回購行情中上下浮動。

上周境內人民幣隔夜DR001（回購利率的一種，指銀行間以利率為質押物的隔夜回購加權平均利率，用來觀察銀行間的市場流動性）報2.06%，1周DR007在2.11%，價差逐步收窄，且皆近同於Shibor月內報價，而Shibor長天部分略微上行，3個月2.42%及1年2.72%，繼續向境內存單價格靠攏。本月為繳稅大月及政府地方債發行高峰，11月又面臨MLF大量到期。短端資金壓力仍大，下行空間有限；長端利率在寬信用的基調下，亦難向上發揮，預估利率曲線短時間可能趨向平坦化。

節後短天期境外人民幣呈現流動性趨緊且資金分配不均的行情，加上香港颱風休市及重陽假日等因素干擾，CNH Hibor隔夜曾飘飆到到4.425%高位，1~2周則固定處於3.24~3.31%間。市場預期美元將進入由收緊到升息的時程，長期美元拆出轉為謹慎觀望，連帶影響USDCNH換匯市場曲線波動，CNH Hibor從1個月到1年期報在3.30~3.36%，境內外利差仍存在64~90bps較寛的空間。

美國9月CPI年增5.4%，連5個月超過5%，除高於市場預期外，更打破08年金融海嘯以來的最大年增紀錄。受原物料短缺及能源價格飆升影響，供應鏈出現瓶頸導致生產成本提高，漲價趨勢向下傳導轉嫁影響，通膨壓力持續難降。市場擔憂通膨上行風險加劇，避險情緒帶動下，美指力守94整數關卡，所有均線向上多頭排列，有望挑戰去年9月高點94.577。

儘管美元吸引力增高，但隨大陸公布9月出口數據超於預期，貿易順差擴大，人民幣表現仍強勢。CFETS公告在岸人民幣（USDCNY）中間價6.4386兌1美元，整周走升93點；收盤價6.4291元，同步收高86點。而離岸人民幣（USDCNH）上周走勢先抑後揚，多次測試布林通道（通常用於股市，箱型操作判斷進出場的指標）下緣阻力，最終收6.4328，周漲0.15%，持續區間震盪的格局。

人民幣 中國人民銀行

延伸閱讀

通膨威脅空襲股市 法人：AI概念股抗震

供應鏈瓶頸、高通膨何時舒緩？WSJ調查：一路到明年

投信基金規模 大減782億

多重資產配置 抗震跟漲

相關新聞

北市銀市值是高雄銀10倍大！謝金河看國票金併安泰銀：好的併購效益非同小可

併購的張力：台北銀行與高雄銀行的不同際遇！

通膨暴風圈籠罩 陸9月出口優人民幣強勁

交通銀行台北分行今（18）日發出人民幣周評指出，大陸十一黃金周後，中國人民銀行公開市場維持每日人民幣100億元的7天期逆...

合庫銀行舉行高階主管策勵營 擘劃發展藍圖

「110年合庫銀行高階主管策勵營」活動於上周五、六（15日、16日）在宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店舉辦，一方面響應政府振興國內觀...

資訊查詢無時差 元大金控全面建置ESG專區

元大金控（2885）為增進投資人查閱資訊的便利，包括金控、投信與期貨皆於官網建置ESG（環境、社會、公司治理）資訊專區，...

退休理財兼顧金流及傳承 第一銀行建議這三招

進行退休理財除了保本還要兼顧現金流，第一銀行攜手第一金人壽及富達投信，推出「第一金人壽富利得利變額年金保險」、「第一金人...

花旗未完全撤台 明年暑期實習生、儲備主管徵才起跑

花旗銀雖要出售台灣消金業務，但未來仍持聚焦台灣企金業務，今（18）日宣布，包含台灣在內，2022年花旗暑期實習生及儲備主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。