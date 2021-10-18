花旗未完全撤台 明年暑期實習生、儲備主管徵才起跑

花旗銀雖要出售台灣消金業務，但未來仍持聚焦台灣企金業務，今（18）日宣布，包含台灣在內，2022年花旗暑期實習生及儲備主管計畫的招募，與全球花旗集團同步進行，將於2021年11月21日截止，歡迎年輕學子上網報名申請。

全球各市場即日起展開2022年暑期實習生與儲備主管招募，花旗（台灣）銀行將於10月20日起舉辦一系列不同主題的線上徵才說明會，讓有志進入金融業的大學生和研究生，能第一手獲得管理團隊的分享，進一步了解花旗各部門業務運作與領先業界的人才培訓制度。

花旗自1977年將儲備主管計畫首度引進台灣後，不斷與時俱進地建構全面完整的人才培訓制度，為花旗台灣甚至台灣金融業培育了許多優秀的人才。花旗台灣許多高階主管，包括董事長莫兆鴻及總經理張聖心都是透過儲備主管計畫加入花旗。

花旗銀指出，儲備主管不只在台灣有跨部門的職涯發展，更有機會參與跨國的人才發展計畫，近來有越來越多優秀同仁前往香港、新加坡、越南、印度等國家工作交流，獲得更多成長及開拓海外視野的機會，成為全方位的跨國金融人才。

花旗除了持續推動儲備主管計畫，近年來更積極投注資源培訓暑期實習生 – 實習生已成為花旗儲備主管最主要的人才來源。學生參與暑期實習計畫，除了能實際了解金融業實務運作，建立專業人際網絡外，近幾年已有超過七成表現出色的暑期實習生，於實習結束時直接獲取成為隔年的儲備主管；在畢業前一年，便贏得進入花旗窄門的機會。

花旗暑期實習生計畫包含：暑期10週密集的專案執行訓練、與全球或亞太區高階主管及其他國家的實習生交流互動累積專業經驗、透過實習計畫進而了解跨國銀行運作提早立定職涯目標、實習結束前，有機會獲得直接轉為隔年儲備主管的機會。

隨著金融服務的樣貌逐漸轉變，跨界的金融人才需求日益增加，花旗人才招募不限金融商管科系學生，歡迎多元背景的人才加入，成為未來引領台灣產業發展的金融領袖。花旗銀行歡迎對金融業懷抱熱情且具有強烈企圖心的年輕世代，即日起至2021年11月21日上網申請應徵暑期實習生，預計於2022年1月由花旗高階主管親自面試並決定最後錄取人選。