通膨警報響起 法人建議投資布局M型化

全球通膨警報響起，金融市場資金大逃竄，造成9月國內投信基金規模大減782億元，來到4兆7644億元。法人表示，通膨升溫下，美國聯準會預計11月減少購債，恐壓抑股債市表現，但只要通膨控制得宜，在政策環境依舊寬鬆、企業獲利成長帶動下，資金可望重回股市等風險性資產懷抱。

根據投信投顧公會資料顯示，截至今年9月底為止，投信整體基金規模為4兆7644億元，較8月減少782億元，減幅1.62%。不過，若累計今年1~9月，規模仍增加2412億元，增幅5.3%。

按類型區分，9月規模增長最多的是跨國債券ETF基金，增加505億元；而減少最多的是國內貨幣市場型基金、國內股票ETF基金，各減741億、189億元。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，疫後全球經濟重啟，需求迅速且大量湧現，造成原物料等價格大幅上漲，引發通膨疑慮。各國央行為此，陸續展開升息措施，而市場指標的聯準會，在9月FOMC決策會議上，透露11月中縮減購債的意圖，引發金融市場資金大逃竄。

MSCI世界指數9月波段跌幅超過5%，隨著短線急跌後，10月展開反彈走勢。黃筱雲指出，這次通膨是由終端需求拉動，反映景氣復甦的事實，所以，只要通膨控制得宜、不至於失控，在利率水準依舊偏低、資金環境寬鬆，及企業獲利成長帶動下，資金有望重回股票等風險性資產。

在投資操作上，黃筱雲建議，可採取M型布局策略，聚焦在高技術密集、高獲利成長的AI人工智慧、金融科技等科技產業，以及長期需求穩健增長、股利率高的水電瓦斯等公用事業。前者受到原物料價格上漲的衝擊較輕微，後者屬護城河型產業、波動度偏低。