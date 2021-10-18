只查東洋不查高端？金管會：已五次移送檢調

調查局近日大動作去東洋公司（4105）內部調查內線交易，立法院立委今（18）日炮火集中，詢問高端（6547）一年來股價漲四倍，去年以來最高一度漲逾13倍，且交易量「異常」，金管會是否只查東洋不查高端？證期局局長張振山今日會中答詢時證實，今年3~9月已多次把相關資料移送給檢調來處理。

櫃買中心董事長陳永誠今日答詢時亦表示，從最早去年11月開始，已有五次送件給檢調，是在檢調的要求下配合給予。至於立委曾銘宗多次詢問他是不是認定高端有多次股價異常狀況？他均表示「是比較特殊，有沒有異常要由檢調來判定」，不願口頭認定是異常。最後多次經立委與主席詢問後，他才鬆口確實是屬「異常」。

賴世葆接著質詢，是否是金管會主動送給檢調？黃天牧說，12月7日櫃買中心將相關資料送檢調。至於高端，是應檢調單位要求才提供。

立委賴世葆質疑「東洋主動調查，高端卻被動提供資料」。他說高端有府院高層「國家級拉拉隊」一路護般，一年股價漲四倍，沒有像東洋調查那麼主動，是不是有政治力壓迫？黃天牧回說，沒有壓力。賴世葆也說，外界質疑前副主委許永欽離職真正原因嗎？黃天牧多次強調，許永欽離職是個人生涯規畫。

立委林財福也說，高端去年元月至今最高股價一度漲13倍之多，政府過去不讓國外進口疫苗，一路相挺內心有很多問號？他問是否只問東洋不問高端？黃天牧回應，都是依法辦理，通常股價有異常交易，無論是高端或是東洋都一樣，高端也已五次移送資料給檢調。