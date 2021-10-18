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TISA減稅振台股？黃天牧：當沖與權證降稅先行

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
金管會主委黃天牧 （本報系資料庫）
金管會主委黃天牧 （本報系資料庫）

為挹注台股動能，投信公會再度提出台版個人投資儲蓄帳戶（TISA），希望爭取增設2.4萬元的「基金列舉扣除額」，國人若定期定額買台股基金或台股ETF，能否列入爭取所得稅減稅。不過金管會主委黃天牧今（18）日上午在立法院參加財政委員會專案報告前受訪時表示，國人已有一定定期定額買台股，要思考現在是不是時機，同時要兼顧財政部立場，他認為當沖與權證降稅應該先行。

黃天牧說，每個業別都希望稅負上有優惠，包括當沖或是權證降稅也有降稅需求，但也要想想兼顧財政部的立場，若每個都要降稅，對財政部也是需要顧慮。

是否先推當沖降稅優先於TISA？黃天牧說，每個業者都可以提出他的期待，但金管會也是行政院的部會，對整個調整稅率問題，各部會各有立場，但「也要替對方想」，有目的有意義，國內投資人對台股已有一定定期定額投資，但要思考這個時機要不要提，可能要再想一下。他說當沖減稅延後與權證降稅也在爭取過程中，要符合大家的期待，這二個減稅先過了再說。

投信公會再度提出台版個人投資儲蓄帳戶（TISA）建言，今年提出對台五大好處，即台股基金可年增160億元規模；台股交易量增，證交稅一年多收40億元；台股基金近五年平均報酬逾100％，有助民眾強化財務及累積退休金；可為台股帶來中長期資金，落實ESG投資。

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