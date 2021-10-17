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陸緊縮房地產政策 品浩：不會有全面系統性風險

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

過去幾個月來中國大陸房地產業爆發的非系統性風險個案中，以恒大地產事件最受關注。PIMCO（品浩）預期，中國政府將維持房地產緊縮政策，藉此加強控制開發商的總負債成長率、銀行對房地產業的曝險部位，以及透過土地集中拍賣制度從而控制土地價格。由於疫情持續帶來不確定性，加上經濟復甦放緩，住房需求出現疲軟，儘管今年上半年銷售成長強勁，但PIMCO認為，未來六個月的前景仍然充滿挑戰。

PIMCO研究團隊預期，中國房地產業不會出現全面性的系統性風險。房地產在中國整體GDP成長中直接貢獻率為10至15％；大多數地方政府也將房地產市場視為最大的財政收入來源。PIMCO預期中國政府將會實施選擇性的寬鬆策略來恢復購房者的信心，在必要時穩定全國的房地產和土地銷售情況。

放眼未來12個月以後長期的景氣周期，PIMCO指出，有幾個要素可望緩解房地產業的下行風險，包括城市化進程持續為房市帶來長期基本需求；與多數已開發國家相比，中國房地產業的貸款成數（LTV）較低。在目前住房和貨幣政策緊縮的情況下，中國政府放寬這些措施的空間仍大。

PIMCO表示，對中國房地產的投資部位持續側重流動性較好，且未來6至9個月內不太可能面臨再融資壓力的地產開發商。對於聚焦三四線城市的小型地產企業，以及易受到持續嚴管影響的公司，PIMCO仍持謹慎態度。

根據近期市場發展，PIMCO正密切關注幾個指標來考慮是否加碼房地產業，包括黃金周假期消費、住房固定資產投資數據、消費數據等總體經濟數據走軟，而中國政府可能加大對房地產業的支撐力道，包括放寬不動產貸款額度，或增加地產開發商在中國境內債券市場的融資機會。

房地產 房市

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