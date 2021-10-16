元大志工帶領學童 金融教育向下扎根

理財教育扎根從小做起，元大金控（2885）暨元大文教基金會發揮金融核心職能，連續四年舉辦元大理財日活動，今年邀請元大同仁組成理財志工講師團隊與彰化縣二林鎮廣興國小四年級與六年級的25位學生在空中理財教室交流，元大講師以時下最熱門的五倍券作為開場，從貼近生活消費行為，引導孩子們成為聰明消費者，並了解金錢規劃及聰明理財重要性，落實普惠金融，培養正確金融素養，透過教育向下扎根。

「小朋友們，拿到五倍券要怎麼使用呢?」來自元大投信通路事業部的理財講師一拋出開場白，彰化廣興國小的學童們就開始熱烈討論，「我要買文具！我要買玩具！」講師運用非常生活化需求教導重要的基礎理財觀念，在金錢資源有限前提下學習記帳、開源節流，並把錢花在刀口上，減少衝動消費，強調儲蓄的重要性。講師更與同學分享：增加閱讀、學習語言甚至是培養一技之長，「厚實自身經歷、投資自己才是穩賺不賠的投資！」

彰化廣興國小是一座位於二林鎮郊區的偏鄉小校，全校學生一度只有33人，曾為彰化縣最迷你小學，在師生的努力下，透過多元的藝術人文教育深耕，翻轉學校一度瀕臨廢校的命運，廣興國小吳寶嘉校長表示，元大志工在理財活動中與孩子們分享「想要」及「需要」的不同，啟蒙更多理財知識，謝謝元大近年透過各種活動，挹注資源送暖到學校，善盡企業社會責任。

元大理財日活動自2018年開辦，已舉辦過13場活動，統計有183位元大理財志工，帶領477位學童邁開理財第一步。元大金控創建元大公益平台，號召集團員工投入志工團隊擴大影響力，期許成為公益團體及偏鄉校園的長期合作夥伴；並發揮元大金融專業，也透過寓教於樂的方式，啟發學生理財觀念，逐步儲蓄夢想與未來。