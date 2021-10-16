花旗銀行將出售消金業務 員工組工會自救

在花旗銀行即將出售消金業務之際，花旗銀行企業工會於今天正式召開第一屆第一次會員大會，宣告工會正式成立。工會表示，只有靠成立可以公開發聲的自主工會，才有機會確保全體員工之權益，而非沉默靜候高層的任何決定。

今年4月中旬，在台灣耕耘 50 多年的花旗銀行丟出震撼彈，花旗集團宣布要退出連同台灣在內13個地區的消金市場，既有的消金業務如財富管理、信用卡、房貸等將出售給適合的買家。花旗銀行員工經過幾個月的私下串聯及討論，決定成立工會，並已於10月2日召開工會發起人會議暨第一次籌備會議、公開徵求會員。今天召開會員大會，宣告工會正式成立，台北市政府勞動局陳明鈴科長以主管機關身分出席會議，多家金融業工會幹部也到場見證祝賀，展現工會之間相挺的團結精神。

工會表示，成立後將鼓勵暨爭取所有花旗員工的加入，唯有團結一致的信念，更多人堅定支持響應工會的行動，才能創造有尊嚴、有人性的職場環境。

花旗銀行工會也提案加入全金聯，希望借重金融業工會團體協商及集體爭議的經驗，以強化工會組織實力，進而與雇主透過協商保障與爭取會員最大權益為主要目標。

全金聯強調，任何金融整併絕對牽動影響員工勞動權益，甚至是工作權保衛戰。前幾年元大金控併購大眾銀行衍生一連串勞資爭議衝突，終於迫使金管會正視員工權益保障是合併能否順利的關鍵之一。今年以來，全金聯協助並擔任日盛團體協約與員工安置計畫的勞資協商會議主席，也高度關心日國票金控合併安泰銀行消息公開後，後續的勞資協商議題。