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國票金將併購安泰銀行 安泰銀工會要求一個月三方會談

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
國票金控、安泰銀行14日晚間共同召開重大訊息記者會，宣布董事會通過國票金併購安泰銀行案，安泰銀行日後將成為國票金100%子公司。中央社
國票金控、安泰銀行14日晚間共同召開重大訊息記者會，宣布董事會通過國票金併購安泰銀行案，安泰銀行日後將成為國票金100%子公司。中央社

國票金即將併購安泰銀行，安泰銀行企業工會發表聲明表示，雖然雙方在證交所重大訊息公布宣示，「希望全體員工留任且勞動條件不變，並將有留任獎勵方案」，但員工仍不瞭解國票公司制度及未來長期經營方針。工會要求國票金及安泰銀行應於一個月內展開三方會談，就未來經營方向、員工權益方案等充分討論。

安泰銀行工會表示，工會是跟社會大眾一樣時間，經由媒體始知安泰銀行將被國票金控完全併購並成為其子公司，造成員工不安。雖然國票金與安泰銀強調會留任全體員工，且勞動條件不變，但員工目前並不瞭解國票公司制度及未來長期經營方針，已向工會反映，需要資方更清楚的說明。

工會表示，國票金與安泰銀原本就存有不同的企業文化、組織架構、管理制度、人力資源與組織結構等方面差異，不應以「全部留任」一句話含糊帶過。

工會表示，與安泰銀行於今年7月1日簽訂團體協約。其中第16條約定，甲方發生金融機構合併事項時，應事先與乙方妥善協商員工權益事項；且主管機關金管會也已表達本併購案將做適法性審查。無論本併購案係採金融機構合併法，或金融控股公司法第26條股權轉讓或金控投資管理辦法之規定，工會希望，金管會必須將員工權益保障要同時列入最優先考量。

安泰銀行 國票金控 併購

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