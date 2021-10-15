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江蘇榮成環科3.6億人民幣聯貸案 由一銀主辦

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

第一銀行等9家金融機構於今（15）日完成榮成集團旗下江蘇榮成環保科技(股)公司等值人民幣3.6億元聯貸合約簽署，聯貸資金將用於償還銀行借款暨充實營運週轉，並連結ESG(環境、社會、治理)調整機制，鼓勵榮成集團達成溫室氣體排放、省水及節電等ESG指標。

該案係由第一銀行統籌主辦並擔任管理銀行，華南銀行及彰化銀行共同主辦，高雄銀行、臺灣中小企業銀行、台北富邦銀行、新光銀行、板信銀行與王道銀行等參貸，聯貸案超額認購高達90%。

榮成集團目前於大中華區設有四座低碳造紙廠、11座綠色包裝廠、33座環保回收站。中國大陸地區三座低碳造紙廠產能295萬噸，於工業用紙領域列中國大陸第四大，加計臺灣二林廠85萬噸，集團總產能380萬噸，位居亞洲第五大。榮成集團長期落實「環保科技、低碳造紙、綠色包裝」經營理念，以資源循環利用營運模式，提供生活必需的環保紙製品，同時貫徹五項環保高新技術達成節能、減排、降耗。

榮成每噸工紙產品排碳量低於0.8噸二氧化碳當量、每噸廢紙回收纖維超過87%、廠內每一滴水可循環使用16次以上，單位蒸氣使用量及耗電量皆位於業界領先地位，同時發展沼氣再生能源、執行生物污泥零排放，為ESG治理及減碳使命奠定良好基礎。營運表現方面，榮成集團2021年上半年營收新臺幣251億元，年增達51%，隨著下半年步入傳統旺季，獲利表現可望再創高峰。

第一銀行長期重視企業社會責任及永續經營，為首家簽署赤道原則之公股銀行，ESG表現深受國內外高度肯定，並於3月領先公股銀行推出「永續發展連結貸款專案」，透過長期檢視客戶永續發展指標之達成情形，納入優惠融資評估重點，給予符合標準的企業戶利率減碼，截至9月底已核准15件「永續發展連結貸款專案」，總核准金額約230億元。

榮成 第一銀行 環保

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