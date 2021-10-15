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全球人壽斥資41億元 買下藍天大樓收租金

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

全球人壽今（15）日下午輸入公開資訊觀測站，公告向藍天取得投資用不動產，是位於三重的藍天大樓。公司表示，此次取得總價為41億元，標的整體交通條件及地理位置良好，預估可為公司帶來長期穩定租金收益，且目前出租狀況良好，符合即時利用，並有收益認定標準。

據金管會規定，壽險業若投資不動產，必須2年、即時運用且有收益，目前規定為2.095％，也就是說，壽險業出租大樓、商辦，租金收益至少要達2.095％。

至於本次購入標的為新北市廠辦大樓，是否看好未來廠辦大樓市場？全球人壽表示，只要具有穩定收益及發展性的標的，都將積極評估。未來今年是否還有其他購計畫，公司表示，如有適合的投資標的，以及政府推動之公共案件及民間投資案，公司皆會審慎納入投資評估考量。

據藍天公告資訊，此次出售新北市三重的「藍天大樓」，包括土地約1,390.60坪、建物約13,281.99坪，交易總額41億元(含稅)，約每坪30萬8,689元，預計處分利益9.08億元。

藍天出售「藍天大樓」，同時也簽訂了四層售後回租，回租4年。藍天表示，買方快樂，賣方OK，雙方交易相當愉快。且此次交易全球人壽將分五期匯入投資總金額，前三期各4.1億元，第四期匯入總價款65%，亦即26.65億元，最後剩餘2.05億元在第五期才匯。

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