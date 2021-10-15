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設碳權交易所？金管會：須有總量管制及配套措施

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
針對是否設「碳權交易所」，金管會報告指出，需由政府先設立總量管制目標、也要考量商業化可能性，也要有相關法規，至少要有四大配套措施，才能循序漸進導入。記者戴瑞瑤／攝影
針對是否設「碳權交易所」，金管會報告指出，需由政府先設立總量管制目標、也要考量商業化可能性，也要有相關法規，至少要有四大配套措施，才能循序漸進導入。記者戴瑞瑤／攝影

立法院18日將召開財政委員會，請金管會主委黃天牧就「綠色金融行動方案與碳權交易所」進行專題報告，今（15）日下午，相關報告已率先出爐，針對外界關注是否由金管會下設「碳權交易所」？金管會報告中指出，需由政府先設立總量管制目標、也要考量商業化可能性，也要有相關法規，至少要有四大配套措施，才能循序漸進導入。

隨著全球日益重視環境永續和溫室效應的議題，不少國際龍頭企業紛紛要求供應商要達到「碳中和」標準，歐盟也宣布要在2023年課徵「碳關稅」，碳權交易問題已迫在眉睫。同時台灣「碳權交易所」何時才會建立？成為市場熱議的問題，之前外界希望由金管會來設立碳權交易所，環保署也說參考歐盟、美國、南韓制度，將排放額度比照有價證券形式進行核配、拍賣及交易，並點名台灣證券交易所管理交易，但金管有不同意見，認為排放配額與有價證券性質南轅北轍，恐造成權責不明。

今天金管會報告出爐，針對碳權交易所問題，表示參考國際間碳權交易所之發展經驗，要成立碳權交易所需有部分前提及考量事項，需由政府先設立溫室氣體的總量管制目標，再分配排放權給排碳之業者，並考量商業化之可行性。

同時，若要實施總量管制，金管會表示，除需要完備相關法規外，亦需搭配完善配套四大措施。如一、設置碳排放資料庫；二、建立碳排放量盤查、查證、登錄制度，三、訂定減量目標、四、核配額度及交易人資格等，以循序漸進導入總量管制及交易制度。

金管會將持續關注國際間碳權交易所之發展情形，配合國家整體之規畫推動，兼顧低碳轉型及產業發展。

金管會 碳排放 歐盟

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