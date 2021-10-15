遠雄人壽查保戶高雄大火1死2傷 啟動關懷應變

高雄城中城大樓發生嚴重火災，造成46死41傷，遠雄人壽在災情發生第一時間已責成相關人員成立「關懷應變小組」，隨時查詢及關懷保戶狀況，截至目前確認有1名保戶身故，2位傷者，對此事故不幸之罹難保戶將發放5萬元慰問金，並提供快速理賠服務，全力協助渡過難關。

針對不幸身故及受傷保戶，遠雄人壽在最短時間內責成相關人員進行「理賠金先行給付」作業，提供預付理賠金服務，以為緊急事故應變金，另外也提出「緩繳續期保費」、「快速理賠」、「保單借款利息優惠」、「保單補發免工本費」等多項貼心措施。

在此同時，遠雄人壽對不幸罹難者誠摯表達悼念，並期盼傷者早日康復，願逝者安息、祝傷者平安。若民眾如需進一步瞭解服務程序，可撥打保戶服務專線0800-083-083，或洽各地區保戶服務中心、行政服務櫃檯，由專人協助保戶辦理理賠及各項服務申請。