三商壽前三季稅後純益19.6億 年增451%

三商美邦人壽（2867）公布今年前三季財報自結數，累計稅後純益19.6億，較去年同期大幅成長451%，每股稅後盈餘為0.76元。

公司表示，主要因外匯操作得宜，避險成本持續改善，且第三季末負債成本率3.45%，較去年同期減少6個基本點（一個基本點為0.01個百分點），均有助益獲利表現。

三商美邦人壽亦表示，持續深耕投資型及保障型商品的推廣，在疫情干擾下前三季新契約保費收入達227億元，較去年同期增加5.3%，主要受惠於投資型商品新契約保費較去年同期成長41%，長年繳投資型新契約保費亦較去年同期成長35%。三商美邦人壽未來仍將持續透過實踐銷售策略、強化投資績效，達到優化財務結構的目標。

受到COVID-19疫情影響，為提升客戶體驗，三商美邦人壽加速投入金融科技應用，持續優化遠距投保服務及推動各項線上服務，讓保戶兼顧便利需求與防疫距離，使生活更有保障。此外，為協助受疫情影響致經濟困難之保戶度過難關，該公司亦響應政府政策，於7月至9月間辦理「經濟弱勢紓困保單借款優惠利率專案」，貼心減緩保戶經濟壓力。

該公司除大力推廣公平待客、挹注數位轉型外，第3季更斥資買下整棟內湖五星商辦作為企業總部，展現其豐碩經營成果同時，也期待在更穩定的工作環境中繼續提供優質服務，為客戶、員工與股東等利害關係人創造更高的價值，實踐企業永續願景，體現「一句承諾 一生的朋友」之品牌精神。