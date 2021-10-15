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高雄城中火災 國壽陸續給付逾246萬元金額

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
國泰志工現場給予暖心協助。圖／國泰產險提供
國泰志工現場給予暖心協助。圖／國泰產險提供

高雄城中城火災事故釀46死41傷。此次重大火災意外事故，國壽保戶中已有7死、10傷且國泰志工人壽已在第一時間給予關懷，並陸續給付逾246萬元的理賠金及慰問金。而國泰志工們發揮了保險愛與關懷的精神，在現場持續撫慰罹難及受傷的家屬，並給予最即時有力的協助。

國泰人壽與國泰產險立即啟動關懷慰問機制，第一時間已派出意外事故關懷小組，由國泰同仁及當地志工團給予慰問與協助，對於此事故受傷保戶也將發放「傷亡保戶慰問金」，且立即啟動快速理賠服務機制，進行快速賠付，讓民眾安心。

國泰產險同樣在第一時間由服務人員與志工前往慰問，給予溫暖關懷。目前已知國泰產險保戶有2人受傷住院，已派員將慰問金親自交付傷者家屬，後續也將協助民眾各項醫療給付及相關理賠申請，並提供必要協助。

國泰希望透過身穿黃色背心的國泰服務人員志工現場的付出與協助，能給予民眾支持的力量，陪伴民眾一起度過。此外，國泰人壽已啟動重大災損保戶服務措施，內容涵蓋保戶慰問金、主動理賠、醫療理賠預付金、緩繳優惠服務、到府關懷服務、24小時客服電話、學生團體保險服務等。

國泰人壽與國泰產險強調，民眾如需協助或理賠相關問題，可洽國泰人壽電話客服中心亦提供24小時全年無休客服專線0800-036-599，國泰產險電話客服中心24小時全年無休客服專線0800-212-880。

國泰人壽 理賠

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