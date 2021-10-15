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高雄大火 中壽提供身故保戶每人10萬元慰問金

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

高雄市城中城大樓10月14日凌晨發生嚴重火災，造成46死、41傷的重大事故。中國人壽為亡者哀悼，也祈願傷者早日康復，於事發第一時間成立「緊急應變關懷小組」，宣布提供保戶慰問金，不幸身故之保戶每人10萬元、加護病房治療之保戶每人6萬元、一般病房治療之保戶每人2萬元、門診治療保戶每人2,000元。

同時，中國人壽秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，也將啟動保戶關懷服務措施，包括「快速理賠」、「保費緩繳」、「保服優惠」、「房貸紓困」、「旅平險彈性調整」、「住院預付金」，並主動搜尋傷亡保戶狀況，到院關懷協助處理相關事宜，與保戶一同渡過難關。民眾可洽詢中壽各地客服中心或致電客戶服務專線0800-098-889。

受災保戶續期保費應繳日期於110年10月15日至111年1月15日者，可透過業務員或客戶服務專線 0800-098889 提出申請，即可將保費緩繳期限延長至應繳日起算三個月。

房貸客戶檢附證明文件，可申請本金緩繳(只繳利息) 三個月。因本次災害使旅遊行程延期或取消，且已投保本公司旅行平安險的保戶，可於110年10月22日前提出契變申請辦理取消或延長。

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