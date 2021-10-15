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高雄中城火災 全球人壽啟動慰問金與四大關懷措施

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

高雄城中城大樓於10月14日凌晨發生火災事故，造成多人嚴重傷亡，全球人壽秉持關懷保戶，已於第一時間啟動重大災害關懷機制，派員現場盡速了解傷亡名單與主動關懷傷亡保戶狀況，並提供慰問金及協助理賠事宜，亦提供4大關懷服務措施，包括「主動快速理賠」、「續期保費緩繳3個月」、「保單借款利息緩繳6個月」及「申請補發保單免收手續費」等，以協助保戶度過難關，祈願傷者早日康復，與家屬盡快度過難關。

針對高雄城中城大樓火災事故，全球人壽已派員關懷傷亡保戶狀況，提供全球人壽保戶慰問金，身故保戶每人5萬元；受傷保戶加護病房或負壓隔離病房2.5萬元、一般住院5千元、門診1千元。

全球人壽提供4大關懷服務措施。包括一、主動快速理賠。本次火災事故中不幸傷亡的保戶，本公司將主動聯繫並提供協助，儘速完成理賠給付，需檢附之相關申請文件後補即可。另針對有需求的保戶亦提供「醫療理賠預付金」服務。

二是續期保費緩繳3個月：提供應繳保費區間自10月1日起至12月31日之保單，自即日起至110年12月31日前提出申請可緩繳保費3個月。

三是保單借款利息緩繳6個月：凡應繳利息區間為自110年10月1日起至111年3月31日之保單，自即日起至111年3月31日前提出申請可緩繳保單借款利息6個月。

四是申請補發保單免收手續費：傷亡保戶若因此次事故致遺失保單，即日起至110年12月31日前提出申請補發保單免收手續費。

高雄城中城大樓火災事故之傷亡保戶或利害關係人，可於申請時間內填妥「1101014高雄城中城大樓火災受災保戶特別服務申請表」透過保單服務員協助送件提出申請，即可馬上辦理。除了4大快速服務措施外，保戶若有緊急事項需要聯繫，亦可撥打全球人壽24小時免費客服專線(0800-000-662)由專人服務，亦或是與全省各通訊處業務人員聯繫。

保單 理賠

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