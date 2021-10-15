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最佳保險FinTech創新應用 新光人壽獲肯定

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
金管會主委黃天牧(左)頒獎表揚，新光人壽總經理黃敏義代表領獎。圖／新光人壽提供
金管會主委黃天牧(左)頒獎表揚，新光人壽總經理黃敏義代表領獎。圖／新光人壽提供

因應金融科技浪潮，新光人壽持續升級線上保險服務，由《財訊》雜誌舉辦的2021財訊金融獎10月14日舉行頒獎典禮，新光人壽榮獲最佳保險FinTech創新應用獎優質獎肯定，近兩年已榮獲17項以上數位大獎，顯示新光人壽長期致力於透過保險科技來解決顧客痛點，提供客戶流暢便利的服務體驗，成功獲得大眾的青睞。

近年新光人壽不斷運用保險科技(InsurTech)創新服務價值，結合服務及生活場景提供客戶優質的數位金融體驗。如打開新光LINE即可享有查詢保單、找服務人員、線上保單借還款、超商條碼繳費等一站式創新體驗的數位服務。

新光人壽更首創SK集點引爆用戶完成線上交易，推動數位服務的同時獲取顧客忠誠度。自2019年至2021年已獲國家品牌玉山獎、數位奇點獎、CSEA客服卓越大獎、工商時報數位金融獎等殊榮。

新光人壽結合原創專屬代言人 Lumia，在官方帳號溝通與導引數位服務，不但貼近用戶的日常，更強化了品牌識別度，是具黏著度與連結性的深度角色，並設計一系列線上數位活動、抽獎、保險商品及知識等，有效維繫顧客數位關係。

新光人壽內部數據顯示，2021年使用會員專區、LINE官方帳號等線上數位交易數量，較去年同期成長24%，官方帳號好友人數更在兩年內快速突破364萬人。

由於民眾居家防疫期間，仍可在線上取得友善便利又快速的保險服務，衝出網路服務交易量年增率48%、LINE服務使用量年增率373%。

新光人壽也會因應環境趨勢，持續創新開發多元智能化的數位整合服務，實踐公平待客理念，以滿足客戶全方位保險需求。

今年9月起，新光人壽再推出壽險業首家保險服務新功能LINE通知型訊息，只要保戶於手機上同意開啟LINE通知型訊息服務，並在自己的LINE個人檔案中設定手機號碼，未來保戶申請保險金給付、保單借款之匯款通知及契約內容變更結果，均可透過新光人壽官方帳號推送立即得知，讓顧客感到貼心安全有保障。

為鼓勵保戶多使用網路保險服務，即日起，首次綁定新光人壽LINE官方帳號的民眾，即可拿十點SK點數，人人可集點。

10月當月完成電子單據申請、使用保單內容變更，最高可獲得70點SK點數，民眾可立即至新光人壽官方帳號1:1兌換LINE Points或Lumia周邊商品。

新光人壽 保險金 LINE

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