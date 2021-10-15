勞工住院憂嘸生活費？專家提醒別忘了勞保的「這項給付」
許多人都有投保勞保，但有時卻不太清楚可以申請的項目，和大家分享一個故事：小葉是房仲業務，因為罹患下咽喉癌四期需動腫瘤切除術，他總共住院24天卻完全沒有個人商業保險的保障。正當小葉擔憂無法工作的經濟損失，小葉的同事提醒他：「你可以申請勞保的普通傷病給付呀！」「勞保我保了那麼久都沒注意可以申請這項。」小葉靦腆地說，他請職業工會幫忙申請，約莫兩週後就收到16030元。
一、什麼是普通傷病給付？
普通傷病給付有三項要件：治療中、不能工作、未取得原有薪資。只要是勞保的被保險人，因為疾病或意外傷害住院治療，不能工作且沒有取得原有薪資，住院第四天起就可以申請勞保「普通傷害補助費」或「普通疾病補助費」。
二、補助費如何計算？
1. 先釐清被保險人在遇到「傷害」或「罹患疾病」時，勞保「前6個月平均月投保薪資」是多少。
2.補助費公式
最快的方式是直接上勞保局用計算機
計算公式是前6個月平均月投保薪資*0.5÷30天後得到一天日額，再乘上（實際住院天數-扣掉前3天）。
例如小葉勞保「前6個月平均月投保薪資」45800x0.5÷30x(24-3天)= 16030。
順帶一提，勞保年資未滿一年，最長可領6個月；勞保年資大於等於一年，最長可領一年。
三、怎麼申請？
1.準備勞工保險傷病給付申請書＋醫生診斷書正本＋匯款帳戶封面影本＋領薪紀錄、出勤或請假紀錄等文件。
2.申請書請投保單位蓋章後代為送件，投保單位可能是職業工會，一般企業會有負責部門如業務人資負責。
3.若投保單位無法代為送件，可親臨或郵寄至勞動部勞工保險局「10013 臺北市中正區羅斯福路1段4號」辦理。
其他常見疑問：
Q1：普通傷病給付跟職災傷病給付差在哪？
A：職災傷病必須要因為「執行職務而導致傷害或職業病」且不能工作時才能申請，例如上班途中發生意外，職災傷病給付在請領內容、額度跟時長上不太一樣，在此不贅述。
Q2：如果住院期間請特休，還可以申請嗎？
A：可以
Q3：如果有領一部分薪水，可以申請嗎？
A：可以，在申請表註明即可。
Q4：之前沒有申請，現在來得及嗎？
A：符合條件那天起，5年內都可以申請。
Q5：因為安胎需要在婦產科住院也能申請嗎？
A：可以。
免責聲明
本專欄撰寫的資訊與觀點是個人觀察與見解，相關數據已盡量查證引用具可信度的媒體，但無法確保完全精確，本專欄也未勸誘或建議購買任何商品，不作為任何投保或購買的建議，對此不負任何法律上的責任。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言