寫遠距投保新里程 國壽「泰好保」三成跨縣市

國泰人壽「CVX泰好保」平台於10／14正式通過保險局審核，成為第一家正式通過、上線的遠距投保壽險公司，甚至比原訂的時間整整提早近20天，成為台灣遠距保險服務市場新的里程碑！

國泰人壽總經理劉上旗表示，在數位應變力、團隊敏捷力與業務學習力的三大實力之下，泰好保通過核准的關鍵優勢包括：涵蓋投保、保全、理賠及保費的「全面」、沒有額外認證步驟的「便利」、只要有手機就能操作的「簡單」，以及業界首創的「個人化電子保單封面」服務，後續除了優化客戶體驗之外，也將加強身份辨識功能，與既有投保管道多元並行，讓服務更Smart， Simple， Safe！

此次試辦業務的審核標準，包括質檢件數及影片質檢通過率等。試辦過程中，客戶及業務員亦表示，整體辦理流程順利、不冗長外，業務員專業的在線引導，更能確保相關文件是客戶親自在國泰「上上簽」簽名系統完成。

目前泰好保已累計6.25萬受理件，而截至9月30日止遠距件已佔整體壽險視訊件的65%，不僅持續吸引20~39歲的年輕族群（佔66%），其中更有約3成為跨縣市，比如一位在台南的業務員，在疫情期間便透過泰好保讓要、被保人分別在花蓮及台南的客戶，完成遠距連線，打破時間與地域限制解決客戶痛點。目前2.7萬名業務員已有8成習慣使用泰好保，客戶滿意度亦高達96%。