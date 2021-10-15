國票金併購安泰銀幕後／去年中 法巴就主動上門洽談

國票金控（2889）完成併購安泰銀（2849），邁向新的里程碑。據了解，去年年中，法國巴黎投銀主動上門接洽，當時國票金剛準備完純網銀樂天銀提出營業執照申請，中間剛告一段落，便開始評估下一階段的併購實體銀行案。

據了解，法國巴黎投銀主動拿著安泰銀案子，與國票金控接洽，國票金控評估後，認為可補足自身缺少實體銀行，且安泰銀的大股東私募基金隆力集團有出場壓力，實務上，台灣金融業界，對實體銀行有興趣的金控業者已經不多，國票金在併購此案上，具有價格談判優勢，因此開始就此案展開往來。

過去安泰銀私募基金大股東隆力(Longreach)尋找的財務顧問是摩根士丹利，但後續轉為法巴，被市場傳出，是因國票金副董事長蔡紹中與法巴熟識，使其成為併購案的靈魂人物，這也是蔡紹中跨入國票金後面對的第一個併購案。

蔡紹中在去年6月，於國票金控股東會上被選出成為新任副董事長。對於副董事長在此案中扮演角色，國票金解釋，安泰銀案子是法巴去年年中主動拿來接洽，國票金控評估過後，才有興趣繼續談下去，且蔡紹中在今年5月本土疫情爆發之前，就已經出國，他不在併購或談判小組中，但支持這項案子，出國後，都持續用視訊開會。

但由於蔡紹中是旺旺集團董事長蔡衍明之子，旺旺集團橫跨媒體、保險、餐飲等等，市場出現國票金最大單一股東旺旺集團是否有「產金分離」疑慮，金管會強調後續仍將針對合併後大股東與負責人進行適格性審核。

國票金控對此表示，「產金分離不會有問題」國票金控董事長魏啟林昨（14）日強調，國票金控產金分離不會有問題，認為國票金控是台灣唯一個實施產金分離的金控，即便是未來安泰銀行兩大股東隆力集團與宏泰林家，將手中特別股全數轉換為普通股，兩方對國票金持股比重，都不會超過10％。