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高齡投保 宏泰人壽建議從小額終老及健康險著手

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

宏泰人壽今(15)日表示，內政部統計處今年8月公布2020年簡易生命表，國人的平均壽命為81.3歲，男性78.1歲、女性84.7歲，皆創歷年新高。

內政部統計也顯示，今年1月底台灣65歲以上老年人口數為380.4萬人，占總人口比率自2018年3月底超過聯合國定義之「高齡社會」門檻值14.0％後，至統計日已續升至16.2％，推估至2026年將超過20%，台灣將邁入超高齡社會。

台灣整體人口結構快速趨向高齡化，平均不健康的生存年數隨之延長，有長期照顧需求的人數也不斷增加。

宏泰人壽表示，高齡社會最重要的是讓老者有尊嚴，除了平日對長輩的敬重，萬一長輩生病需要長期照護，如何在過程中維持長輩的尊嚴及有品質的生活，需要經濟面強大的後盾。

目前政府所提供諸多長照補助，包含照顧及專業服務、交通接送服務、輔具服務及居家無障礙環境改善服務，另外還有讓照顧者能夠獲得休息的喘息服務等等，政策上大力推動著實是全民福祉。

宏泰人壽也建議透過保險的規畫讓保障更為完整，藉由保險協助減輕未來長照可能帶來的沉重負荷與壓力。

考量保險規畫的完整性及保費負擔，宏泰人壽建議可以自小額終老壽險及醫療健康保險著手。

以宏泰人壽真心小額終身壽險（WLF）為例，保額10萬元即可承保，提供身故、完全失能與祝壽金保障。

投保保額30萬元以上，可附加附約，讓保險規畫更完整。

宏泰人壽建議可搭配宏泰人壽瑪麗亞長期照顧終身健康保險附約(LR)，依保單條款，符合資格者可以一次領取全年度長期照顧分期保險金

長期照顧分期保險金隨給付次數階梯式提升，抵抗因通膨提升的看護費用；於長期照顧或完全失能狀態，則可豁免保險費，保障持續不中斷。

宏泰人壽健康一世終身醫療健康保險(HCB)，則針對高齡者提高醫療給付倍數，讓相關保障更加強化。

宏泰人壽認為，高齡失能問題與你我切身相關，誰也無法預期未來，因此及早設想規劃，做好準備才是不二法門。

宏泰人壽在公平待客的前提下，秉持訂約公平誠信原則、注意與忠實義務原則，及商品或服務適合度原則，針對高齡可能面對的問題，提出切合保戶所需的規畫與建議，冀此讓保戶的高齡生活獲得保障，即使有長期照顧的需求，也能經濟無虞、無後顧之憂。

宏泰人壽 保險金 長期照顧

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