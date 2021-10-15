獨／壽險董座愛女勇闖歌壇 金融高層手機響起天籟美聲

中國人壽成立58年以來的首位外籍董事長譚碩倫（Saloon Tham），獨生愛女Erika Tham勇闖歌壇，在好萊塢製作的首張單曲專輯「Admit It」正式發行；譚碩倫愛女的單曲網址今（15）日在金融圈的群組上廣為流傳，金融圈高層的手機播放著她天籟般的美聲，成為金融圈今日最「夯」話題。

Erika的父親譚碩倫為馬來西亞華裔，母親則是荷蘭裔、烏克蘭裔加拿大人，她創作的「Admit It」是一首撩人的R&B歌曲。

根據外媒報導，Erika很喜歡音樂，但她受訪時說，「自己在一個遠離音樂行業的世界長大，在這個世界上的職業生涯感覺遙不可及。」21歲的Erika最出名的是她在鏡頭前的工作，曾出現在Nickelodeon 的Make It Pop、迪斯尼頻道的原創電影Kim Being和 Fox's Star中。現在，Erika準備從演藝明星過渡到歌壇。

譚碩倫在7月初出任中壽董事長，為中壽成立58年以來首位外籍董事長，亦是本土壽險公司第一位外籍董事長。

中壽表示，未來希望借重譚碩倫國際保險的豐富經驗，在現有中壽的紮實基礎下，繼續帶領中壽朝向國際化發展，並將與開發金總經理龐德明共同推動集團各項業務創新。

譚碩倫有逾30年的壽險經營管理經驗，擁有加拿大滑鐵盧大學數學學士和碩士學位，曾任東京海上亞太區執行長、友邦人壽泰國（AIA Thailand)執行長、安聯集團（ALLIANZ SE)亞太區總經理、安達保險集團（Chubb Group) 轄下安達人壽（ACE Life）亞太區總裁、北京華泰人壽（Huatai Life）總經理、台灣紐約人壽副執行長等職務，曾經負責管理壽險業務地區涵蓋台灣、美加地區、中國、新加坡、泰國、菲律賓以及印尼等地。