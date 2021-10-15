國票金控併安泰銀 兩大理由安泰銀工會支持

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

國票金控（2889）與安泰銀行（2849）將合併，雖然多數合併案被併一方的工會都會相當緊張，擔心被併後工作權受威脅，因而對合併案偏向站在反對立場。不過，安泰銀併入國票金控，在國票金沒有銀行子公司，以及最大股東私募基金隆力集團將不再主導經營等兩大理由下，此案堪稱最受勞方支持的金融合併案。

國票金併安泰銀，因為國票金內部不同股東勢力意見不一，因此往往因為董事會討論相關案由時，因獨立董事有「異見」，導致必須公告重大訊息說明獨董不同意見，而為外界窺知合併相關事宜進度。再加上國票金後來有委託財務顧問辦理實地查核，因此安泰銀內部對於此次「出嫁」，多有心理準備。

安泰銀工會表示，私募基金入主安泰銀，重點在投資獲利、尋求出場，但是因為這幾年來洽談合併、招親均不順，因此私募基金大股東也不大可能再掏腰包加碼投資，來提升安泰銀的競爭力。因此對於大股東能夠從私募基金，換為有意長期經營的國票金控，對員工來說也是好事。

另外，國票金沒有實體銀行子公司，因此比起和其他金控或銀行合併，會衍生銀行子公司二合一、整併通路、潛在裁員可能的問題，安泰銀未來成為國票金子公司，對員工工作權也較有保障。晚上國票金就在重大訊息記者會上公開表示，希望安泰銀全體員工留任，勞動條件照舊外，並給予三年工作保障期以及加發留任獎金等，這也是安泰銀工會對於嫁入國票金願意給予支持的原因。

國票金控 安泰銀行 私募基金

延伸閱讀

銀保防大股東濫權 監管辦法上路

國票金砸337億元併購安泰銀 12月2日召開股臨會

擁純網銀再併實體 國票金董事會通過決議併購安泰銀

國票金併安泰銀終於拍板 每股對價逾17.21元

相關新聞

日圓貶至逾6年新低 哈日族趕快超前部署

日圓匯價直直落，根據台銀最新牌告匯率，今天日圓現鈔賣出價最低一度來到0.2509元，創下逾6年新低。隨著各國疫苗施打率持...

國票金砸337億元併購安泰銀 12月2日召開股臨會

國票金、安泰銀今天晚間共同召開重大訊息記者會，國票金宣布以現金與甲種特別股方式，併購安泰銀行，每股對價新台幣17.21元...

將併入國票金 安泰銀：確保客戶與員工權益

國票金今晚宣布併購安泰銀行。安泰銀行今表示，併入國票金後，仍將維持既有獨立營運的實體與結構，與國票金旗下其他子公司並存，...

擁純網銀再併實體 國票金董事會通過決議併購安泰銀

為擴大營運範圍、提升經營綜效與競爭力，國票金今天下午召開董事會決議通過股份轉換計畫，依據金融控股公司法以股份轉換方式，由...

國票金併安泰銀終於拍板 每股對價逾17.21元

國票金（2889）與安泰銀（2849）合併案終於拍板，今天晚間雙方同步召開重大訊息記者會，國票金將以現金搭可轉換特別股換...

高雄城中城大火釀46死 保險局：目前僅理賠2,910萬元

高雄城中城大火已釀46死，高樓層傷亡慘重，據金管會最新統計，截至目前為止，壽產險合計理賠金額僅2,910萬元，而且身故理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。