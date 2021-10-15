國票金控併安泰銀 兩大理由安泰銀工會支持

國票金控（2889）與安泰銀行（2849）將合併，雖然多數合併案被併一方的工會都會相當緊張，擔心被併後工作權受威脅，因而對合併案偏向站在反對立場。不過，安泰銀併入國票金控，在國票金沒有銀行子公司，以及最大股東私募基金隆力集團將不再主導經營等兩大理由下，此案堪稱最受勞方支持的金融合併案。

國票金併安泰銀，因為國票金內部不同股東勢力意見不一，因此往往因為董事會討論相關案由時，因獨立董事有「異見」，導致必須公告重大訊息說明獨董不同意見，而為外界窺知合併相關事宜進度。再加上國票金後來有委託財務顧問辦理實地查核，因此安泰銀內部對於此次「出嫁」，多有心理準備。

安泰銀工會表示，私募基金入主安泰銀，重點在投資獲利、尋求出場，但是因為這幾年來洽談合併、招親均不順，因此私募基金大股東也不大可能再掏腰包加碼投資，來提升安泰銀的競爭力。因此對於大股東能夠從私募基金，換為有意長期經營的國票金控，對員工來說也是好事。

另外，國票金沒有實體銀行子公司，因此比起和其他金控或銀行合併，會衍生銀行子公司二合一、整併通路、潛在裁員可能的問題，安泰銀未來成為國票金子公司，對員工工作權也較有保障。晚上國票金就在重大訊息記者會上公開表示，希望安泰銀全體員工留任，勞動條件照舊外，並給予三年工作保障期以及加發留任獎金等，這也是安泰銀工會對於嫁入國票金願意給予支持的原因。