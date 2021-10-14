高雄城中城大火 南山壽非保戶也給慰問金及安家補償
有關高雄市鹽埕區發生大樓火警事故，南山人壽14日統計無保戶身故，但為善盡企業之力，表達對國人的關懷，已啟動關懷措施，明天起將由南部地區的內外勤同仁與醫院社工代表公司給付慰問金，無論保戶或非保戶都有，受災民眾可透過南山人壽業務同仁向南山人壽申請相關關懷措施。
同時南山人壽表示，考量本次意外，受災住戶的房屋已無法居住，南山人壽也提供安家補償慰問金，針對不幸身故或受傷的南山保戶或非保戶給付慰問金，希望協助受災民眾渡過難關。
南山人壽給付慰問金，若是保戶，不幸身故每人10萬元、加護病房每人6萬元、一般病房每人2萬元外。目前並沒有保戶身故，受傷保戶尚在計算中。
針對非保戶，南山人壽也提供不幸身故每人5萬元、加護病房每人3萬元與一般病房每人1萬元。
另外，提供安家補償慰問金，房屋焚毀致無法居住者5萬元（保戶及非保戶皆適用）。
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