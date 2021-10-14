快訊

第11輪BNT首劑再加開！限額11.2萬人15日開搶 這類民眾可預約

高雄史上最多死火災 消防局長曝城中城惡火「5致命關鍵」

高雄城中城大火 國壽、國泰產對17名受災保戶發慰問金

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

高雄城中城火災事故截至目前造成46人身故、41人輕重傷。已知國泰人壽保戶1人不幸身故、16人受傷，國泰人壽、國泰產險即刻啟動關懷慰問機制，並發放保戶慰問金，身故每人5萬元，受傷保戶依傷情給予1千元至2萬5千元。

國泰對此重大意外事件表達深刻遺憾，並即刻啟動關懷慰問機制，祈願此次傷亡能降到最低，傷者及家屬能儘速復原。國泰第一時間已派出意外事故關懷小組，由同仁及當地志工團對本次事故受害者及家屬進行慰問，並提供各項必要協助。

國泰人壽、國泰產險第一時間發布，將對此事故罹難或傷者保戶發放「傷亡保戶慰問金」，同時為國泰人壽、國泰產險保戶則發放一份，以期第一時間解家屬燃眉之急。投保國泰人壽個險保戶(要保人或被保險人)、團險或學團險被保險人；投保國泰產險傷害險、健康險保戶(要保人或被保險人)於此事故身故保戶每人新台幣5萬元、受傷保戶則依傷情發放新台幣1千元至2萬5千元。

國壽同時展開「主動理賠」服務，對已知悉之傷亡保戶，主動將理賠保險金交付至保戶及家屬手上，申請文件得後續再補。

國泰人壽已啟動之關懷慰問機制，除前述包括「傷亡保戶慰問金」、「主動理賠」外，另包含「醫療理賠預付金」、「到府關懷」等服務。

國泰人壽 保險金 理賠 高雄城中城

延伸閱讀

高雄城中城大火奪46命 各界愛心捐款湧入

高雄城中城大火 高市工務局查勘無倒塌風險

影／高雄大火46死 侯友宜：記取教訓別讓悲劇再發生

高雄城中城大火 韓國瑜傷感PO文：願高雄平安

相關新聞

日圓貶至逾6年新低 哈日族趕快超前部署

日圓匯價直直落，根據台銀最新牌告匯率，今天日圓現鈔賣出價最低一度來到0.2509元，創下逾6年新低。隨著各國疫苗施打率持...

國票金砸337億元併購安泰銀 12月2日召開股臨會

國票金、安泰銀今天晚間共同召開重大訊息記者會，國票金宣布以現金與甲種特別股方式，併購安泰銀行，每股對價新台幣17.21元...

國票金併安泰銀終於拍板 每股對價逾17.21元

國票金（2889）與安泰銀（2849）合併案終於拍板，今天晚間雙方同步召開重大訊息記者會，國票金將以現金搭可轉換特別股換...

將併入國票金 安泰銀：確保客戶與員工權益

國票金今晚宣布併購安泰銀行。安泰銀行今表示，併入國票金後，仍將維持既有獨立營運的實體與結構，與國票金旗下其他子公司並存，...

擁純網銀再併實體 國票金董事會通過決議併購安泰銀

為擴大營運範圍、提升經營綜效與競爭力，國票金今天下午召開董事會決議通過股份轉換計畫，依據金融控股公司法以股份轉換方式，由...

高雄城中城大火釀46死 保險局：目前僅理賠2,910萬元

高雄城中城大火已釀46死，高樓層傷亡慘重，據金管會最新統計，截至目前為止，壽產險合計理賠金額僅2,910萬元，而且身故理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。