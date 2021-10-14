高雄城中城大火 國壽、國泰產對17名受災保戶發慰問金
高雄城中城火災事故截至目前造成46人身故、41人輕重傷。已知國泰人壽保戶1人不幸身故、16人受傷，國泰人壽、國泰產險即刻啟動關懷慰問機制，並發放保戶慰問金，身故每人5萬元，受傷保戶依傷情給予1千元至2萬5千元。
國泰對此重大意外事件表達深刻遺憾，並即刻啟動關懷慰問機制，祈願此次傷亡能降到最低，傷者及家屬能儘速復原。國泰第一時間已派出意外事故關懷小組，由同仁及當地志工團對本次事故受害者及家屬進行慰問，並提供各項必要協助。
國泰人壽、國泰產險第一時間發布，將對此事故罹難或傷者保戶發放「傷亡保戶慰問金」，同時為國泰人壽、國泰產險保戶則發放一份，以期第一時間解家屬燃眉之急。投保國泰人壽個險保戶(要保人或被保險人)、團險或學團險被保險人；投保國泰產險傷害險、健康險保戶(要保人或被保險人)於此事故身故保戶每人新台幣5萬元、受傷保戶則依傷情發放新台幣1千元至2萬5千元。
國壽同時展開「主動理賠」服務，對已知悉之傷亡保戶，主動將理賠保險金交付至保戶及家屬手上，申請文件得後續再補。
國泰人壽已啟動之關懷慰問機制，除前述包括「傷亡保戶慰問金」、「主動理賠」外，另包含「醫療理賠預付金」、「到府關懷」等服務。
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