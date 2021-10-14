日盛金控：旗下日盛證券獲最佳券商服務優質獎

日盛金控（5820）旗下日盛證券在今天獲頒《財訊》雜誌「財訊金融獎」的消費者金融品牌獎「最佳券商服務優質獎」。日盛證券表示，日盛證券始終以「最佳平台，專業首選」自許，此次能獲得《財訊》「最佳券商服務─優質獎」，更是對日盛證券團隊的肯定。

日盛證券表示，當初要研發頂尖APP軟體，是為了解決客戶投資痛點，希望降低投資人入市的門檻，降低學習投資障礙與投入正確投資觀念。因此在南京東路上的行動展示店提供投資者實際體驗中心，持續落實優化客戶體驗，注入新思維設計、將動線流程並結合開發客戶設計團隊的軟實力，引領金融業創造新利基。

日盛證券研發的APP近日得獎不斷，在數位化轉型過程中，投入大量心力。日盛證在業務發展的同時不僅要求產品、服務追求卓越表現，同時為因應節能環保與時代趨勢極力推廣電子交易、無紙化作業及電子對帳單等環境永續政策推動不遺餘力，亦積極配合主管機關在數位金融的開放腳步，為健全金融市場與數位投資環境，善盡企業責任永續發展的目標邁進，期望能為社會創造更多元價值。