將併入國票金 安泰銀：確保客戶與員工權益

國票金今晚宣布併購安泰銀行。安泰銀行今表示，併入國票金後，仍將維持既有獨立營運的實體與結構，與國票金旗下其他子公司並存，確保客戶與員工權益不受影響；後續若經股東會決議通過後，將依法向證交所申請終止上市。

安泰銀今表示，董事會於今日決議通過與國票金簽訂股份轉換契約，以進行股份轉換，成為國票金100%持股子公司。

安泰銀表示，為強化競爭力並發揮經營綜效，董事會決議通過與國票金進行股份轉換案。股份轉換案完成後，預計在國票金集團豐富資源整合支持下，將使安泰銀行更具競爭力，並在國票金集團帶領下朝向國際化發展。

安泰銀指出，股份轉換案是依據金控法第26條，以股份轉換方式，由國票金支付現金，並加計發行在證交所掛牌交易的甲種特別股，給安泰銀的全體股東，作為取得安泰銀全部已發行股份的對價，完成股份轉換後，安泰銀將成為國票金100%持股之子公司。後續並將提請股東會議決通過，授權董事長或其指定之人向主管機關進行一切必要的申請作業程序。

安泰銀也指出，這次轉換案後續若經股東會決議通過後，將依相關法令規定向證交所申請終止上市，並於股份轉換案的股份轉換基準日終止上市。安泰銀現有的股東如就股份轉換案依法表示異議，並請求安泰銀收買其持有的股份，安泰銀將依法令規定收買其所持有股份，並將所收買的股份，依相關法令規定出售或銷除。

安泰銀表示，併入國票金後，仍將維持既有獨立營運的實體與結構，與國票金旗下其他子公司並存，各自發揮經營優勢，進而提供給客戶更多元、完善的金融服務。股份轉換案完成後，因為安泰銀仍為存續且正常營運的公司，客戶及供應商與本行契約關係與權益皆不受影響，員工權益也不會因股份轉換案而受到任何不利之影響或改變。

安泰銀也表示，國票金希望安泰銀全數員工能夠繼續留任，其承諾維持所有薪酬待遇及其他勞動條件不變，保障3年留任的工作權，確保全體員工的權益。安泰銀也期待國票金在未來能提供同仁更大的職涯發展舞台，讓公司所有同仁能一起攜手共創新局。