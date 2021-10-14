2021財訊金融獎 國泰金控成最大贏家

「2021財訊金融獎」於今(14日)揭曉得獎結果，國泰金控（2882）及旗下子公司以卓越的表現，榮獲9項大獎，成為金融業最大贏家。

國泰金控榮獲金控永續獎優質獎、國泰人壽獲得最佳壽險客戶推薦金質獎及最佳壽險服務金質獎；國泰世華銀行勇奪最佳本國銀行客戶推薦優質獎、最佳銀行服務金質獎及最佳本國銀行數位銀行優質獎；國泰產險獲得最佳金融科技保險金質獎；國泰證券榮獲最佳金融科技證券優質獎及最佳券商客戶推薦金質獎。國泰金控表示，感謝專業評審團及民眾的肯定與支持，將持續致力客戶服務，推動永續環境，與台灣企業攜手打造共好未來。

全球遭受新冠肺炎疫情衝擊，國泰金控以「永續金融領航者」為願景，系統性推動集團永續策略，藉由實踐永續金融、優化氣候治理等方式，在疫情中展現強勁的永續韌性。迄今已連續三年入選DJSI「世界指數」成分股，並連續六年列名DJSI成分股，在永續金融面向名列全球產業第一，亦為台灣唯一參與多項國際氣候議合行動的金融業者。同時，全集團徹底落實營運減碳，承諾接軌「RE 100」，將減碳排入高階主管年度 KPI，積極展現應對氣候變遷的決心。

其中國泰人壽連續五年蟬聯財訊金融獎壽險類「最佳壽險客戶推薦」、「最佳壽險服務」兩項金質獎，秉持「大樹為您撐傘，讓人生總是好天氣」的精神，以「保險+科技，幸福更靠近-Smart, Simple,Safe」的理念，打造「以人為本」的有感服務。

國壽表示，透過智能優先、數據驅動及科技創新，打造智能核保理賠後勤、開發如科學化管理工具，輔助業務人員及服務人員，將服務化被動為主動，在客戶需要之前就已預做準備。國泰人壽體察客戶痛點，今年6月推出「CVX泰好保」零接觸遠距保險服務，在疫情嚴峻之際，客戶仍可以視訊的方式，不受時間地點的限制完成投保、變更保單資料及理賠，體驗真正智能、安全又便利的保險服務。

另一子公司國泰產險則以「BeSafe享出門」電商式投保平台專案獲獎，結合全新平台架構、用戶體驗與消費者洞察，為全台第一個「碎片化電商式投保平台」，創新概念獲得保險業界及專家高度評價與肯定。

國泰產險表示，向來以客戶需求為主軸，去年底推出「BeSafe享出門」，讓買保險就像網路購物輕鬆便利，用戶只要將所需保險放進購物車，就能一次結帳，顛覆過去投保模式。特別的是，「BeSafe享出門」從消費者個人化需求出發，針對各式情境、族群推出全新碎片化場景保險商品，讓消費者在有需求的時刻，可以更加便利地取得適合自己的保險商品，以該平台銷售的「高速公路碰撞險」為例，就是台灣首創以高速公路里程計費的保險，打破傳統產險以「年」計費的費率結構，讓客戶開多少扣多少，為第一個替高速公路用路人量身訂做的保險。

銀行方面，身為台灣銀行業數位轉型先驅，國泰世華銀亦以客戶需求為核心，致力提供超越客戶期待的金融服務。例如領先業界首創的「國泰世華金融服務站」，讓無法在銀行營業時間、或生活周遭缺乏分行據點的民眾，仍可享有國泰世華的金融服務。國泰世華金融服務站開設以來，走過47家全聯門市、更擴及愛買、家樂福、萊爾富以及Xpark等通路，服務超過2萬名客戶。

國泰世華更充分展現數位賦能，透過大數據分析發掘消費者需要，開發出可隨借隨還的「彈力貸」；並整合官網、網銀、網銀App，以及ROBO智能投資等數位平台，運用single sign-on與Open ID等技術，將核心金融服務整合進國泰世華網銀App，以API介接集團各子公司的金融服務，包括國泰證券台股及複委託開戶、或透過網銀登入國泰人壽網站，暢行國泰金融服務生態圈。

國泰證券亦獲「最佳券商客戶推薦金質獎」 領先業界成為數位投資領域首選證券品牌。面臨數位浪潮的全新挑戰，國泰證券在集團數位團隊與資源的培育下，推出「智能客服阿發」，透過聆聽客戶真正需求，將金融科技有效賦予客戶在數位證券投資的能力。「阿發」提供調整額度、密碼補發、定期定額申購與股票抽籤等多項證券服務，上線迄今短短一年，每月服務客戶數即超過傳統客服16倍，以創新思維將金融科技應用於客戶服務。

國泰證券客戶數於今年5月正式突破百萬規模，晉級中大型券商之列，秉持以客戶需求為服務宗旨，持續推動普惠金融以盡券商社會責任之心力，透過數位團隊的創新與強大數據分析能力，建構出每位客戶獨特的投資樣貌，適時提供客戶多元化的數位證券服務，未來將結合集團資源，提供投資人更加便利的「一站式」數位金融服務體驗。