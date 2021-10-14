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央行今標售特殊號碼鈔券 累計18次拍賣為國庫賺6,395萬

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導
央行14日再度公開拍賣特殊號碼鈔券，自民國101年（西元2012年）開始標售特殊號碼鈔券至今，拍賣總收入扣除營業稅共計8,602萬9,697元；扣除面額以及營業稅，淨收入為6,395萬1,897元。 本報系資料庫
央行14日再度公開拍賣特殊號碼鈔券，自民國101年（西元2012年）開始標售特殊號碼鈔券至今，拍賣總收入扣除營業稅共計8,602萬9,697元；扣除面額以及營業稅，淨收入為6,395萬1,897元。 本報系資料庫

央行今（14）日再度公開拍賣特殊號碼鈔券！中央銀行今日指出，委請臺灣銀行於今(2021)年10月28日上午10時起至11月2日上午10時止，採網路投標方式，拍賣壹佰圓、伍佰圓及壹仟圓之特殊號碼流通鈔券共125組（共計4,760張）。

央行指出，這一次特殊號碼鈔券拍賣，有各種組合，包含壹佰圓的全套式組合，每全套有28張；另有多面額全套式組合，每組為壹佰圓券及壹仟圓券各1全套，總計2全套(共56張)；以及多面額全套式組合，每組為伍佰圓券及壹仟圓券各1全套,總計2全套(共56張)等等。

特殊號碼鈔券最熱門還是連號，例如111111、222222、333333、444444至999999，一共有九張百元券，底標價為1,800。

央行自民國101年(西元2012年)開始標售特殊號碼鈔券，目前已經完成18期，拍賣總收入共計8,602萬9,697元，已經扣除營業稅；扣除面額以及營業稅，淨收入6,395萬1,897元。

央行指出，臺灣銀行將自本年10月18日至11月2日於該行網站「新臺幣特殊號碼鈔券拍賣專區」，詳細刊載網路拍賣業務之作業規定，歡迎民眾上網查閱。

此外，為便利民眾投標及查詢，臺灣銀行將於本年10月18日至10月20日於報紙刊登網路拍賣公告資訊。

央行 臺灣銀行 新台幣

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