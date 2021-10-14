國泰人壽搶頭香 遠距投保獲金管會核准開辦

第一家！國泰人壽遠距投保結束試辦，今（14）日獲金管會核准正式開辦。保險局副局長林志憲表示，其他已獲核准試辦的尚有中壽、富邦人壽、全球人壽、新光人壽、富邦產險與台灣人壽等，還有1家尚在審核中。

因應此次新冠本土疫情擴大，中央疫情指揮中心實施三級警戒，國人減少外出，壽險業紛紛推出遠距投保試辦自救，有8家申請並核准7家中，從最早6月15日國泰人壽率先試辦開始，陸續7月有中壽、富邦人壽2家獲核並開始試辦，8月23日全球人壽遠距投保也開始試辦，目前這四家中均已陸續試辦。

其中國泰人壽更在今（14）日獲金管會核定正式開辦。據國壽統計，從6月16日起至9月12日止，不到三個月時間，國壽遠距投保件數已突破6.25萬件，穩坐壽險第一名

此外保險局表示，尚有包括新光人壽、富邦產險與台灣人壽3家也都已獲得金管會核准辦理遠距投保，前二家預計將在11月正式開始試辦，台灣人壽預定在12月才開始試辦，每家開辦可能申請二至六個月不等。

至於試辦與正式開辦有何不同？保險局副局長林志憲解釋並沒有不同。本身試辦過程中就內容處理，業務處理順暢即可開辦，若試辦不順暢就會自行撤件，國壽申請試辦期限已屆，但實際期限內錯誤率等KPI均已達標，決定正式開辦，將來正式開辦與試辦內容將須一致。