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永豐銀發重訊 登陸設合資消金公司喊卡

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

永豐金控（2890）今（14）日重訊指出，子公司永豐銀行公告終止參與發起設立大陸消費金融有限公司。據了解，該案為2019年永豐銀與大陸美的集團合作發起設立的消費金融公司，當初原本預期永豐銀將持有三成股權、投資人民幣1.5億元，現階段該案將終止。

根據重訊內容，提到2019年，為了在大陸拓展消金業務，永豐銀行在大陸地發起設立消費金融公司，但大陸地區合作公司函知終止申辦消費金融公司，因而永豐銀行終止合資參股案。

重訊內容揭露，變動後對公司財務業務之影響為無。

永豐金控解釋，此次是因大陸地區合作公司決定終止申辦消費金融公司，永豐銀仍會在尋找適合對象，因看好大陸消金市場仍有其發展性，後續假設有適合對象，將會再考慮。

美的集團在大陸為知名家電製造廠商，原本永豐金控希望透過子公司永豐銀與其合作，成立消金公司，切入當地的消金市場，但現階段將先終止。永豐銀強調，未來如果有其他適合對象，也不排除再合作。

永豐銀行 永豐金控

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