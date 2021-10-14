旺旺國票金併購涉產金分離？金管會：會審大股東適格性

國票金（2889）、安泰銀（2849）今（14）雙雙召開董事會，討論併購案，外界除了關心合併後擁有2家實體與純網路銀行「虛實整合」是否成為先例，引起其他金控「效法」跟進外，也關注國票金最大單一股東是旺旺集團，是否有「產金分離」疑慮，金管會下午表示，若併購成真，會要求二家銀行有所區隔，同時也會針對合併後大股東與負責人進行適格性審核。

由於國票金最大股東是旺旺集團，跨足媒體、保險、醫療、餐飲、農業、房地產等，旺旺集團董事長蔡衍明公子蔡紹中擔任國票金副董事長，並主導此次與安泰銀合併案，甚至代表旺旺集團與隆力集團簽署MOU備忘錄。外界質疑，是否未來會有「媒體跨金融」與「產金分離」的問題？銀行局副局長童政彰表示，金管會產金分離原則都還是在，此次審查會做大股東與負責人適格性審查，一併納入考量。

此次併購案的審查重點，童政彰說，除了涉及大股東股權異動的適格性審查外，還會觀察整併後是不是符合財務健全性 、確保業務穩定營運、整併後相關利益團體包括客戶股東員工等各方面的權益被保障四大面向來做審查。

此外，國票金已持有純網銀樂天國際達49%股權，要再併一家實體銀行安泰銀。童政彰亦表示，純網銀經營模式跟目標客群跟傳統銀行不同，法規沒有禁止同時投資純網銀與傳統，實務上，同一家金控下有傳統與純網銀，業者要來合理區隔二家類型金融機構，營運模式目標群與業務發展，要做適當區隔。

此外，金管會也了解銀行、保險等金融產業需要高度資本密集，未來會了解國票金併購資金來源、財務結構，需要符合健全性原則，相關審查會特別關注。

至於是否其他金控將來也能效法國票金，來啟動合併純網銀？童政彰今日表示，金管會關注視市場發展，不會將此次國票金併購案認為是一個先例，二家銀行間還是需要有效的區隔。

三大私募基金來台入主銀行已陸續退場，安泰銀若併入國票金，是台灣私募募金入主台灣銀行的最後一例。隆力最早在民國96年11月入主安泰銀，接著96年12月凱雷入主大眾、同月荷蘭SAC也入主萬泰銀行，但之後萬泰銀併入開發金成為凱基銀，105年3月大眾銀併入元大金，此次國票金併購安泰銀後，讓隆力可以功成身退，也代表私募基金入主台資金融業的時代也正式劃下句點。