國票金可望併安泰銀　財務健全、產金分離成審查關鍵

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
國票金今晚將宣布併購安泰銀行，金管會銀行局今表示，如果國票金與安泰銀有正式遞件，審查重點將有4大項目。記者戴瑞瑤／攝影
國票金今晚將宣布併購安泰銀行，金管會銀行局今表示，如果國票金與安泰銀有正式遞件，審查重點將有4大項目。記者戴瑞瑤／攝影

國票金今晚可望宣布併購安泰銀行。金管會銀行局今表示，如果國票金與安泰銀有正式遞件，審查重點將有4大項目，其中包含國票金同時若擁有虛、實兩銀行的財務健全性，與牽涉到大股東拿錢出來增資的大股東適格性審查，看是否有違產金分離原則。

銀行局副局長童政彰表示，審查重點不只是看其採行的併購方式，通案性上還會看4大面向。第一，整併後是否符合財務健全性，尤其是存續機構財務要健全；第二，併購後確保業務要持續穩定營運；第三，併購若涉及大股東股權異動，會做大股東適格性審查；第四，整併後相關利益團體，包含客戶、股東、員工的權益是否有保障。

但國票金目前有投資純網銀樂天銀行，持股高達49%，如果再併安泰銀行，等於一家金控擁有虛實的兩家銀行。童政彰表示，現行法規上並沒有禁止同一家金控，不能同時擁有純網銀與實體銀行。但國票金目前有投資純網銀股權達49%，如果要再進行實體銀行的投資，金管會在審查時，就會去考量國票金的投資資金來源，財務必須要達到財務健全性的原則。

若國票金大股東旺旺集團拿錢出來增資，是否涉及到產金分離原則？童政彰也表示，產金分離原則持續存在，會在大股東適格性審查中也把產金分離納入考量。

國票金 股東 安泰銀行

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