股匯雙漲！新台幣連二升 收28.103元
股匯雙漲！新台幣今（14）日升值4.2分收在28.103元，為連續兩個交易日走升，台北外匯經紀公司成交量10.13億美元。
新台幣今日以28.08元開出，盤中最高升值至28.06元，最低28.12元。
新台幣早盤受到國際美元走弱，以及台股上漲激勵，盤中走高，最高升值8.5分至28.06元，升破28.1元價位，但外資仍偏向滙出，出口商少量拋匯，新台幣尾盤漲幅收斂，以升值4.2分收在28.103元。
匯銀主管認為，短線仍必須關注台股表現以及外資動向，另外美元走勢也是關注焦點。
渣打銀今日舉行投資展望，渣打銀認為，美元指數雖短線反彈，有機會挑戰95點關卡，但各國央行開始升息，可能壓抑美元升值幅度，估計美元指數將在91到95點盤整，要到明年第3季、第4季才會明顯轉強。
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