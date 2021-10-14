金管會：314家上市櫃公司明年股東會議事手冊提前公告

為讓投資人即早知道股東會資訊，金管會今（14）日宣布，若股本已達百億元或是外資持股已逾三成之上市櫃公司共計314家，明（2022）年開始需提早於股東會30日前公布議事手冊資訊，證期局主祕高晶萍下午表示，目前法規規定是股東會之前21日，不過依據今年股東會的召開情形，目前已有9成2比重公司，已經都提早在股東會30日之前即已上傳。

為利投資人儘早知悉上市上櫃公司股東常會之議案內容，有充裕時間了解股東會各項議案，鼓勵股東參與股東會行使其權利，故提早上市上櫃公司揭露股東常會議事手冊資訊申報時間，規定上市上櫃公司於最近會計年度終了日實收資本額達新台幣一百億元以上或召開股東會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會30日前將股東會議事手冊及相關會議補充資料之電子檔傳至本會指定之資訊申報網站。金管會表示此草案預告公告刊登公報之翌日起30日內收集外界意見，之後再公告實施。