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張志杰接任安達人壽台灣分公司總經理

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
張志杰即日起接任安達人壽台灣分公司總經理。圖／安達人壽提供
張志杰即日起接任安達人壽台灣分公司總經理。圖／安達人壽提供

安達人壽今天宣布，張志杰即日起接任安達人壽台灣分公司總經理，此項任命已獲得主管機關金管會的核准。

先前康健人壽的母集團已宣布將台灣分公司業務賣給安達集團，也使得安達集團的壽險業務可望進一步擴展。

安達人壽亞洲首席營運總監 Brad Bennett 表示，張志杰加入安達人壽之前，在本國及外商知名保險公司擔任領導階層職務，曾在法國巴黎人壽及友邦人壽歷練且擔任過合庫人壽總經理，具有極為豐富的通路業務發展與公司總體經營策略與管理經驗。

張志杰在台灣保險業擁有超過 25 年的經驗，一路從基層做起職涯歷程包括精算、稽核、業務行政、團保、銀行保險等，於行銷企劃、通路經營、營運策略等範疇亦具相當經驗與專業。

張志杰表示，安達人壽深耕台灣的策略不變，將繼續帶領經營團隊與全體同仁持續推動業務創新及成長，致力為客戶和合作夥伴提供專業的保險服務。

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