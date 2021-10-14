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富邦證券 榮獲2021臺灣服務業大評鑑-證券業金牌獎

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

邁入第十屆的「2021臺灣服務業大評鑑」，今年首次將共享機車、證券、連鎖火鍋、連鎖早餐店等4個業種納入評鑑，富邦證券即獲得「證券業-金牌獎」的肯定。近年突如其來的新冠肺炎疫情，除帶來民眾健康安全的衝擊，也造就全球經濟新灰犀牛的產生，然而富邦證券卻因超前布署，提供「零接觸」的開戶服務及投資環境，幫助投資人進入資本市場，不受疫情影響的成功參與台股新高點，是本次評鑑能脫穎而出的重要關鍵。

富邦證券總經理郭永宜指出，在疫情下「零接觸」服務已成為新常態，富邦證券為了保障客戶健康安全，於今年疫情嚴峻時，領先同業停止現場開戶服務，鼓勵客戶運用24小時不打烊的線上開戶及智能客服，目前富邦證券線上開戶比例已達8成，智能客服每月平均使用人次來到5萬人次，服務量能已為人工客服的3.5倍，著實擴大客戶服務的量能、提升服務效率。透過不斷優化UI/UX下單介面及功能，不論是現貨或財管商品，富邦證券的客戶都可透過手機下單，疫情驅使下更是推升了行動下單量能，行動下單比率已占整體電子交易逾51%，居同業領先地位。

為了提供客戶即時掌握市場趨勢脈動，從去年疫情爆發開始，富邦證券每周彙整相關資訊，提供新冠肺炎疫情追蹤及對市場的影響，並建立穩健、前瞻及安心的客戶投資風險控管機制，針對市場、產品進行定期檢視與追蹤，當市場有較劇烈波動時，即依不同程度啟動相關應變措施，並透過簡訊、EDM或Line搭配營業員與客戶進行聯繫，提供客戶即時有效示警。另外，為了提供客戶專業且即時的投資趨勢，疫情期間舉辦近百場線上客說會，讓客戶在家就能掌握市場趨勢脈動，與實體客說會相比，線上客說會參與熱度有增無減。

富邦證券表示，因應整體大環境及新政策的實施，早在2019年就開始針對各項新政策提早規劃因應措施，包含資訊系統優化、多項小額交易包括零股交易及定期定額開辦準備、人員專業度提升、研究報告再精進、透過數據分析瞭解各客群的需求及差異性，並藉由營業員加強客戶說明與服務。透過這些超前布署措施，讓富邦證券從容面對疫情，提供完善的「零接觸」服務，守護顧客的財富與健康。

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