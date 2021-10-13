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金融科技創新園區與三校合作 推數位沙盒校園實證基地

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導
金融科技創新園區與三校推數位沙盒校園實證基地。記者陳芝瑄／攝影
金融科技創新園區與三校推數位沙盒校園實證基地。記者陳芝瑄／攝影

金融科技創新園區（FinTechSpace）為擴大數位沙盒合作實證場域與培育人才，分別與北、中、南三所學校合作推出「數位沙盒校園實證基地」，並於昨（13）日舉行共同揭幕儀式。

金融總會秘書長吳當傑表示，實證基地的設立就是希望可以讓金融科技達到產官學的合作，並且能在合作當中達成四項期待，第一、將業者的思維引進校園，第二、提升學校研究的能量，第三、師生能多運用校園資源，第四、透過合作達到跨領域的創新實證成果與產業界對接。

「數位沙盒校園實證基地」為運用數位沙盒既有API服務基礎，透過校園課程合作帶領學生了解場景金融發展及設計架構，合作學校分別為，國立臺灣科技大學、國立中正大學及國立中山大學，並涵蓋金融科系相關科系所、創新育成中心、技術研發中心、數據研究中心等單位，預計每月舉辦一場教師主題交流課程或工坊，並於明年6月舉辦學生期末成果發表。

以台科大來說，實證主題規劃為「智能化純網路投保」與「智能投資應用之風險管理」，而中山大學為「金融大數據策略分析」，期望學生能透過數據的計算與分析，來強化實作能力。

而中正大學則是看準當地高齡人口多的特色，因此以年長人士的金融教育及理財規劃為主軸，打造「樂齡族場景金融服務設計」，來預防年長人士遭到金融剝削與詐騙，未來也將透過App及社群來傳遞資訊，擴大金融服務生態圈。

吳當傑表示，數位沙盒校園實證基地藉由創新實證應用培養實務應用人才，進一步強化校園實證成果並與產業接軌，並可做為區域創新實證中心，延伸至全台各地其他有創新實證需求的單位或學校。

金融科技 中山大學

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