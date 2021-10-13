國票金併購後能擁2家銀行？金管會將就五點審查

國票金（2889）、安泰銀（2849）雙雙公告明（14）日暫停交易，繼富邦金（2881）併日盛金（5820）後，國內金融併購可望再添一樁。不過國票金本身並非大型金控，且旗下已擁有一家「純網銀」樂天國際，要再併一家實體銀行，立委批評「恐讓鯰魚變成泥鰍」日前爭議聲浪較多，金管會將就至少五點一一審核，未來能否過關，能否支應旗下2家銀行的財力與綜效，將是重要關鍵因素。

銀行局副局長林志吉今（13日）晚受訪時強調，2家金融機構要合併，得先看擬採什麼架構，採轉投資或換股方式，才能決定是適用《金控投資管理辦法》，還是金控法第26條「股權轉換」，會依不同適法性做審查，且需先經股東會三分之二以上股東出席，以出席股東過半數表決權之同意後再向金管會申請。

對於純網銀爭議，之前金管會主委黃天牧已說「法規上沒有不行，但金控財務能力上要確保是否足以支應兩銀行，須仔細考慮。」此外，林志吉說，金管會後續審查重點，若依投資管理辦法規定，會就資金來源、資本適足性、財務健全性、合併綜效、合併目的與計畫等原則來一一審查。

其中最關鍵的財力上，金管會將審查國票金合併資產負債表及損益表、加計本次投資後之雙重槓桿比率及已投資事業明細表，而且以舉債為資金來源者，應有明確之還款來源及償債計畫，並應維持資本結構之健全性。同時公司也要提供被投資事業未來三年財務評估狀況、投資效益可行性分析。被投資事業之投資部位是否賣出或繼續持有之處理方案也要提出申請，國票金也要向金管會說明為何需要另一家實體銀行。

依金管會法令，目前符合非合意併購資格的金控只有富邦金、中信金（2891）、玉山金（2884）、台新金（2887）跟元大金（2885），符合併購資格的六家銀行為國泰世華、台北富邦、玉山、中國信託、台新銀行及上海商銀（5876）；國票金若想併購其他金融業，必須採取與被併購方洽談的合意併購。

國票金設立純網銀樂天商銀今年才剛開業，不到一年就想再併實體銀行安泰銀行，之前遭立委高度關注，批評「最純的鯰魚」，如今卻走回頭路想併安泰銀恐讓「鯰魚變成泥鰍」，預料董事會通過合併後，真正的挑戰才剛開始。