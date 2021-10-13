新壽購入北投士林科學園兩筆地上權 作為投資用不動產
新光人壽今（13）以總價44.02億元，購入台北市北投區兩筆地上權，包含軟橋段88地號地上權土地，土地面積總計約6,915.31坪，總價28億元，換算土地單價每坪為40.5萬元；軟橋段93地號地上權土地，土地面積總計約4,851.76坪，總價16.02億元，換算土地單價每坪為33.0萬元。
新光人壽指出，本案基地位於北投士林科學園區，周邊醫療與科技相關產業資源豐沛，區內未來發展可期，適宜作商用不動產。本案規劃作為投資用不動產，興建優質生技醫療產業相關商用大樓，預期每年將替公司帶來穩定租金收入，強化集團經營績效。
台北市北投區的軟橋段88地號與93號的市有土地設定地上權案，由北市府辦理，在今日辦理開標作業，兩筆土地地上權分別計有一家廠商參予投標，都為新光人壽得標。
此兩筆土地未來可用作生產製造空間、辦公室、生技醫療社市、企業總部等等使用。根據新光人壽規劃，將用作為投資用不動產。
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