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合庫舉辦永續金融講座 邀專家探討趨勢

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

合庫為深化永續治理文化，於今（13）日舉辦《ESG永續金融專題講座》，並以「責任金融推動永續經濟」為題，邀請資誠永續發展服務公司董事長李宜樺、副總經理趙永潔與金控集團內各公司董事、監察人、高階主管及ESG領域同仁共同探討永續金融發展趨勢，並透過案例分析說明金融業如何運用ESG邁向永續經營發展。

金管會為促進台灣永續金融發展，透過「綠色金融行動方案2.0」、「公司治理3.0永續發展藍圖」打造永續金融生態圈，更參考國際作法推動「台灣永續金融分類」，要求金融業以共同標準評估永續經濟活動，期以運用金融市場機制、資金，驅動企業因應氣候變遷風險及掌握商機，共同重視永續發展。

合庫金控（5880）暨銀行董事長雷仲達表示，合庫深知培育永續人才對推動ESG作為至關重要，因此舉辦相關課程提升同仁永續智能，逐步建立集團ESG文化，另全球受氣候變遷與COVID-19影響，使得永續議題備受關注，國際機構投資人也將企業在環境、社會及公司治理（ESG）的績效列入投資衡量指標，促使金融業運用資金提供者之力量，協同客戶共同邁向永續。

近年來，合庫也加速永續金融布局，主動接軌國際倡議，掌握ESG風險與商機，從治理、聚焦、落實等面向來實踐責任金融，今年董事會通過集團永續經營政策，並新設「永續金融」小組，負責推動責任金融、氣候策略與永續金融商品，並落實聯合國永續發展目標，遵循責任投資原則（PRI）和赤道原則（EPs）之精神，將ESG納入投融資決策考量，支持再生能源、綠能科技、離岸風電等專案融資，截至今年9月底止，綠色投融資金額達5,698億元。

為因應巴黎氣候協定、台灣承諾2050年前要達到淨零排放（Net Zero）之目標，合庫積極響應政府政策，配合財政部ESG倡議平台目標時程，陸續完成導入氣候相關財務揭露（TCFD），發行綠色債券、可持續發展債券及社會責任債，並承諾於111年簽署赤道原則與評估導入科學基礎減量目標倡議、加速海內外據點之溫室氣體盤查等，善盡金融影響力減緩氣候變遷之影響。

未來，合庫將持續透過金融核心價值，強化永續競爭力，引領產業永續轉型，協同客戶、股東與供應商等利害關係人，共同為永續發展盡一份心力。

合庫金 金融業

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