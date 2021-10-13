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BNT到貨進度超前 郭台銘：催貨階段性任務完成

公平會通過 全家、玉山、拍付合資「全盈支付」

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導

專營電子支付機構「全盈支付」繼6／24取得業務許可後，今（13）日獲公平會審議通過，全家便利商店（5903）、玉山銀行及拍付國際資訊，所合資新設「全盈支付公司」的申報事業結合案，並將盡速申請正式營業執照。

「全盈支付公司」總投資金額7.6億元，全家持股67.11%、玉山持股17.89%、拍付15%持股設立，這也是首家由實體零售、金融銀行、網路電商產業背景所共同成立的專營電子支付機構。繼公平會審議通過後，全家、玉山和拍付擬分階段展開合作事宜，共同成立「全盈支付」公司，將申請正式營業執照。

全盈支付將以便利商店剛性場景和全家千萬用戶的競爭優勢，切入百家爭鳴的電子支付領域，未來將進一步串接食衣住行育樂的外部場景，打造跨虛實、跨產業、跨國界的的便利生活暨金融支付生態圈，並以此為全家超過1,300萬名的會員帶來更加便利創新的服務體驗。

本土疫情於5月中爆發後，低接觸的支付需求勃發，帶動電支使用人口突破1,400萬，全家目前非現金支付的使用率達兩成五，其中使用自有行動支付－My FamiPay及Fami錢包的交易筆數較疫情前成長六成。

全家便利商店 玉山銀行 疫情 公平會

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