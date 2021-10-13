數位五倍券綁定台灣Pay 1.2萬名早鳥現金得主出爐

為協助受疫情衝擊的店家一起振興國內經濟，財政部督導8家公股銀行，並協同14家民營及基層金融機構共同加碼，推動數位振興五倍券綁定「台灣Pay」，其中最為鄉民津津樂道的一大亮點，就是於今年9月22日至10月7日止完成綁定「台灣Pay」的早鳥民眾，就可以參加天天抽萬元現金，以及抽奧運金銀銅牌國手王齊麟、李洋、李智凱、鄭怡靜、林昀儒、陳玟卉簽名限量好禮等活動；因此在眾多行動支付工具中，「台灣Pay」衝出亮眼好成績，總綁定數已逾60萬人，占行動支付約63%，為去年三倍券的4倍之多。

財金公司指出，截至10月12日，12,560名早鳥現金得主已出爐，其中1萬元得主計16名，不計店家回饋、新戶禮及部會加碼券等，僅加碼禮800元、共同綁定1人之綁定禮200元及中獎獎金1萬元，原五倍券已扎扎實實變身為十一倍券，此外，包括275名獲得奧運限量好禮之得獎名單已全部公告在「台灣Pay」活動網頁，歡迎上網查詢。

不過，沒有中獎的粉絲也不用失望，明年4月30日前，所有綁定「台灣Pay」的民眾完成振興五倍券滿額消費後，都有機會抽中最大獎「百萬現金大獎」。此外，亦歡迎尚未綁定的民眾趕快至22家「台灣Pay」 參加機構官網，查詢綁定加碼禮800元~300元剩餘名額，新戶還能再得到100元刷卡金，現金回饋不燒腦、最實惠，要綁就要快！

為支持挺振興政策，眾多在地店家及知名連鎖商店紛紛推出「台灣Pay」專屬折扣優惠，除了在寧夏夜市商圈、北海岸、台中、彰化、台南、花蓮、宜蘭等地區在地店家，使用「台灣Pay」都能享有10%優惠折扣之外，另在百貨公司（如京站時尚廣場、義大世界購物廣場、Tiger City購物中心、誠品）、便利超商（如 OK超商）、生活用品（如小北百貨、聖德科斯、義美、棉花田、歐都納、麗嬰房、LA NEW、紅番運動休閒用品、雷根體育運動用品）、電商平台（如東森購物、iCarry）、加油站（如福懋加油站）、飲料美食（如萬波、85度C、迷客夏、TeaTop、吉野家、八方雲集、世運食品、Q Burger、NU PASTA、天利食堂）、3C（如神腦國際）、藥妝店（如維康、日藥本舖）、寵物用品（如東森寵物雲、奧斯卡寵物、金王子寵物、寵物王國）等各種知名通路亦合作推出最高20%回饋優惠，歡迎民眾多多使用行動支付，體驗及享受「台灣Pay」各項支付的便利與優惠，「一起振興」自己的荷包。